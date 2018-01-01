  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Йоганнес Бьо виграв індивідуальну гонку у Пхьончхану, кращим з українців став Тищенко

    Артем Прима та Сергій Семенов фінішували лише у п'ятому та шостому десятках
    Після того, як невдало провели індивідуальну гонку українські біатлоністки, важко було очікувати кращих результатів і від чоловічої збірної. Зважаючи, що Дмитро Підручний пропускав цей етап, усі сподівання покладалися на Артема Приму та Сергія Семенова. Проте перший не закрив чотири мішені, а другий – три. І навіть незважаючи на додаткову
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 14:51
    • Розсилка
    Йоганнес Бьо. Фото ФБУ
    Йоганнес Бьо. Фото ФБУ

    Артем Прима та Сергій Семенов фінішували лише у п'ятому та шостому десятках

    Після того, як невдало провели індивідуальну гонку українські біатлоністки, важко було очікувати кращих результатів і від чоловічої збірної.

    Зважаючи, що Дмитро Підручний пропускав цей етап, усі сподівання покладалися на Артема Приму та Сергія Семенова.

    Проте перший не закрив чотири мішені, а другий – три. І навіть незважаючи на додаткову хвилину, Прима випередив Семенова на 22 секунди.

    А найкращим серед українців став Артем Тищенко, який не промахнувся жодного разу та фінішував у топ-30.

    Володимир Семаков отримав одну штрафну хвилину, внаслідок чого став у підсумку 31-м. Обох підвела погана швидкість.

    Перемогу ж здобув Йоганнес Бьо з Норвегії, який, попри дві додаткові хвилини, «привіз» п’ять секунд Якову Факу зі Словенії, котрий задовольнився сріблом.

    А бронзову нагороду, завдяки чистій стрільбі, отримав австрієць Домінік Ландертінгер. Він потіснив шведа Себастьяна Самуельссона та Мартена Фуркада.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Біатлон

    Чоловіча індивідуальна гонка, 20км

    1. Йоганнес Бьо (Норвегія) (1+0+0+1) – 48:03.8
    2. Яков Фак (Словенія) (0+0+0+0) - +5.5
    3. Домінік Ландертінгер (Австрія) (0+0+0+0) - +14.2
    4. Себастьян Самуельссон (Швеція) (0+0+1+0) - +41.2
    5. Мартен Фуркад (Франція) (0+0+0+2) - +42.4
    ...29. Артем Тищенко (Україна) (0+0+0+0) - +3:11.4
    ...31. Володимир Семаков (Україна) (0+1+0+0) - +3:28.3
    ...46. Артем Прима (Україна) (1+2+0+1) - +4:32.7
    ...53. Сергій Семенов (Україна) (1+0+1+1) - +4:54.1

    спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) біатлон Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ