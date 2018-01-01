Йоганнес Бьо виграв індивідуальну гонку у Пхьончхану, кращим з українців став Тищенко
- Сьогодні, 14:51
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Розсилка
Артем Прима та Сергій Семенов фінішували лише у п'ятому та шостому десятках
Після того, як невдало провели індивідуальну гонку українські біатлоністки, важко було очікувати кращих результатів і від чоловічої збірної.
Зважаючи, що Дмитро Підручний пропускав цей етап, усі сподівання покладалися на Артема Приму та Сергія Семенова.
Проте перший не закрив чотири мішені, а другий – три. І навіть незважаючи на додаткову хвилину, Прима випередив Семенова на 22 секунди.
А найкращим серед українців став Артем Тищенко, який не промахнувся жодного разу та фінішував у топ-30.
Володимир Семаков отримав одну штрафну хвилину, внаслідок чого став у підсумку 31-м. Обох підвела погана швидкість.
Перемогу ж здобув Йоганнес Бьо з Норвегії, який, попри дві додаткові хвилини, «привіз» п’ять секунд Якову Факу зі Словенії, котрий задовольнився сріблом.
А бронзову нагороду, завдяки чистій стрільбі, отримав австрієць Домінік Ландертінгер. Він потіснив шведа Себастьяна Самуельссона та Мартена Фуркада.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Біатлон
Чоловіча індивідуальна гонка, 20км
1. Йоганнес Бьо (Норвегія) (1+0+0+1) – 48:03.8
2. Яков Фак (Словенія) (0+0+0+0) - +5.5
3. Домінік Ландертінгер (Австрія) (0+0+0+0) - +14.2
4. Себастьян Самуельссон (Швеція) (0+0+1+0) - +41.2
5. Мартен Фуркад (Франція) (0+0+0+2) - +42.4
...29. Артем Тищенко (Україна) (0+0+0+0) - +3:11.4
...31. Володимир Семаков (Україна) (0+1+0+0) - +3:28.3
...46. Артем Прима (Україна) (1+2+0+1) - +4:32.7
...53. Сергій Семенов (Україна) (1+0+1+1) - +4:54.1