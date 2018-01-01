Олімпіада-2018. У командних спринтах золоті нагороди здобули лижники зі США та Норвегії

Американки перемогли у змаганнях жінок, а норвежці були найшвидшими серед чоловіків

Збірні США та Норвегії виграли золоті медалі командних спринтів з лижних перегонів на Олімпіаді у Пхьончхані. У жінок несподівану перемогу здобули американки Кіккан Рендалл і Джессіка Діггінс. Вони на дві десяті секунди на фініші випередили фавориток гонки – Шарлотт Каллу та Стіну Нільссон зі Швеції. Маріт Бйорген і Майкен Касперсен Фалла



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Американки перемогли у змаганнях жінок, а норвежці були найшвидшими серед чоловіків

Збірні США та Норвегії виграли золоті медалі командних спринтів з лижних перегонів на Олімпіаді у Пхьончхані.

У жінок несподівану перемогу здобули американки Кіккан Рендалл і Джессіка Діггінс.

Вони на дві десяті секунди на фініші випередили фавориток гонки – Шарлотт Каллу та Стіну Нільссон зі Швеції.

Маріт Бйорген і Майкен Касперсен Фалла з Норвегії відстали від переможниць на три секунди та стали бронзовими призерками.

У чоловіків норвежці Мартін Йонсруд Сундбю та Йоганнес Гьосфлот Клебо виграли фінішний спурт у своїх конкурентів.

Другими стали олімпійські атлети з Росії, а третіми – представники Франції.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Лижні перегони

Командний спринт

Жінки

1. США – 15:56.47

2. Швеція - +0.19

3. Норвегія - +2.97

Чоловіки

1. Норвегія – 15:56.26

2. ОАР - +1.71

3. Франція - +2.02

Нагадаємо, українські лижники не пройшли до фіналів командних спринтерських перегонів.