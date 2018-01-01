Олімпіада-2018. У командних спринтах золоті нагороди здобули лижники зі США та Норвегії
- Сьогодні, 13:06
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Американки перемогли у змаганнях жінок, а норвежці були найшвидшими серед чоловіків
Збірні США та Норвегії виграли золоті медалі командних спринтів з лижних перегонів на Олімпіаді у Пхьончхані.
У жінок несподівану перемогу здобули американки Кіккан Рендалл і Джессіка Діггінс.
Вони на дві десяті секунди на фініші випередили фавориток гонки – Шарлотт Каллу та Стіну Нільссон зі Швеції.
Маріт Бйорген і Майкен Касперсен Фалла з Норвегії відстали від переможниць на три секунди та стали бронзовими призерками.
У чоловіків норвежці Мартін Йонсруд Сундбю та Йоганнес Гьосфлот Клебо виграли фінішний спурт у своїх конкурентів.
Другими стали олімпійські атлети з Росії, а третіми – представники Франції.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Лижні перегони
Командний спринт
Жінки
1. США – 15:56.47
2. Швеція - +0.19
3. Норвегія - +2.97
Чоловіки
1. Норвегія – 15:56.26
2. ОАР - +1.71
3. Франція - +2.02
Нагадаємо, українські лижники не пройшли до фіналів командних спринтерських перегонів.