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    Олімпіада-2018. У командних спринтах золоті нагороди здобули лижники зі США та Норвегії

    Американки перемогли у змаганнях жінок, а норвежці були найшвидшими серед чоловіків
    Збірні США та Норвегії виграли золоті медалі командних спринтів з лижних перегонів на Олімпіаді у Пхьончхані. У жінок несподівану перемогу здобули американки Кіккан Рендалл і Джессіка Діггінс. Вони на дві десяті секунди на фініші випередили фавориток гонки – Шарлотт Каллу та Стіну Нільссон зі Швеції. Маріт Бйорген і Майкен Касперсен Фалла
    • Сьогодні, 13:06
    • Розсилка
    Фото Getty Images
    Фото Getty Images

    Американки перемогли у змаганнях жінок, а норвежці були найшвидшими серед чоловіків

    Збірні США та Норвегії виграли золоті медалі командних спринтів з лижних перегонів на Олімпіаді у Пхьончхані.

    У жінок несподівану перемогу здобули американки Кіккан Рендалл і Джессіка Діггінс.

    Вони на дві десяті секунди на фініші випередили фавориток гонки – Шарлотт Каллу та Стіну Нільссон зі Швеції.

    Маріт Бйорген і Майкен Касперсен Фалла з Норвегії відстали від переможниць на три секунди та стали бронзовими призерками.

    У чоловіків норвежці Мартін Йонсруд Сундбю та Йоганнес Гьосфлот Клебо виграли фінішний спурт у своїх конкурентів.

    Другими стали олімпійські атлети з Росії, а третіми – представники Франції.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Лижні перегони

    Командний спринт

    Жінки

    1. США – 15:56.47
    2. Швеція - +0.19
    3. Норвегія - +2.97

    Чоловіки

    1. Норвегія – 15:56.26
    2. ОАР - +1.71
    3. Франція - +2.02

    Нагадаємо, українські лижники не пройшли до фіналів командних спринтерських перегонів.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) спринт лижний спорт
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