Українські лижники не пройшли до фіналів командних спринтерських перегонів

Жінки у підсумку показали 18-й результат, а чоловіки – 21-й

Ні жіноча, ні чоловіча команди України не змогли вийти у фінальний етап командного спринту з лижних перегонів на Олімпіаді-2018. Українки фінішували останніми у своїй півфінальній гонці, у якій брали участь 10 збірних. Тетяна Антипенко та Марина Анцибор програли американкам, які виграли цю гонку, майже півтори хвилини. У зведеній таблиці жіноча



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Жінки у підсумку показали 18-й результат, а чоловіки – 21-й

Ні жіноча, ні чоловіча команди України не змогли вийти у фінальний етап командного спринту з лижних перегонів на Олімпіаді-2018.

Українки фінішували останніми у своїй півфінальній гонці, у якій брали участь 10 збірних.

Тетяна Антипенко та Марина Анцибор програли американкам, які виграли цю гонку, майже півтори хвилини.

У зведеній таблиці жіноча команда України стала у підсумку 18-ою, випередивши збірні Словаччини, Казахстану та Південної Кореї, які були аутсайдерами у першій півфінальній гонці.

Водночас, Андрій Орлик та Олексій Красовський у своєму півфіналі фінішували на 10-й сходинці серед 14-ти команд.

Відставання від норвежців, які тріумфували у другому півфіналі, склало півтори хвилини.

З часом 17:32.50 хв українці випередили ще три команди з першого півфінального заїзду, тому у підсумковому протоколі значаться на 21-му місці.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Лижні перегони

Командний спринт

Жінки

1. США – 16:22.56

...18. Україна (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор) – 17:44.04

Командний спринт

Чоловіки

1. ОАР – 15:58.84

...21. Україна (Андрій Орлик, Олексій Красовський) – 17:32.50