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    Українські лижники не пройшли до фіналів командних спринтерських перегонів

    Жінки у підсумку показали 18-й результат, а чоловіки – 21-й
    Ні жіноча, ні чоловіча команди України не змогли вийти у фінальний етап командного спринту з лижних перегонів на Олімпіаді-2018. Українки фінішували останніми у своїй півфінальній гонці, у якій брали участь 10 збірних. Тетяна Антипенко та Марина Анцибор програли американкам, які виграли цю гонку, майже півтори хвилини. У зведеній таблиці жіноча
    • Сьогодні, 11:33
    • Розсилка
    Фото Getty Images
    Фото Getty Images

    Жінки у підсумку показали 18-й результат, а чоловіки – 21-й

    Ні жіноча, ні чоловіча команди України не змогли вийти у фінальний етап командного спринту з лижних перегонів на Олімпіаді-2018.

    Українки фінішували останніми у своїй півфінальній гонці, у якій брали участь 10 збірних.

    Тетяна Антипенко та Марина Анцибор програли американкам, які виграли цю гонку, майже півтори хвилини.

    У зведеній таблиці жіноча команда України стала у підсумку 18-ою, випередивши збірні Словаччини, Казахстану та Південної Кореї, які були аутсайдерами у першій півфінальній гонці.

    Водночас, Андрій Орлик та Олексій Красовський у своєму півфіналі фінішували на 10-й сходинці серед 14-ти команд.

    Відставання від норвежців, які тріумфували у другому півфіналі, склало півтори хвилини.

    З часом 17:32.50 хв українці випередили ще три команди з першого півфінального заїзду, тому у підсумковому протоколі значаться на 21-му місці.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Лижні перегони

    Командний спринт

    Жінки

    1. США – 16:22.56
    ...18. Україна (Тетяна Антипенко, Марина Анцибор) – 17:44.04

    Командний спринт

    Чоловіки

    1. ОАР – 15:58.84
    ...21. Україна (Андрій Орлик, Олексій Красовський) 17:32.50

    Олімпійські ігри (Олімпіада) спринт лижний спорт
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