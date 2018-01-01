Олімпіада-2018. За медалі починають боротьбу українські біатлоністки та лижниці

У суботу, 10 лютого, розіграють п'ять комплектів нагород

Перший офіційний змагальний день, після церемонії відкриття Олімпіади-2018, у Пхьончхані розпочнуть керлінгісти, які о 2:05 ночі за київським часом розпочнуть матчі 5-го туру групового етапу. О 3:00 ночі свої змагання відкриють чоловіки-сноубордисти у слоупстайлі. Кваліфікація у цій дисципліні протриває до самого ранку. Матчі між Японією та

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У суботу, 10 лютого, розіграють п'ять комплектів нагород

Перший офіційний змагальний день, після церемонії відкриття Олімпіади-2018, у Пхьончхані розпочнуть керлінгісти, які о 2:05 ночі за київським часом розпочнуть матчі 5-го туру групового етапу.

О 3:00 ночі свої змагання відкриють чоловіки-сноубордисти у слоупстайлі. Кваліфікація у цій дисципліні протриває до самого ранку.

Матчі між Японією та Швецією, а також Швейцарією та об’єднаною командою Корей дадуть старт жіночому турніру з хокею з шайбою.

Після обіду будуть розіграні перші нагороди у шорт-треку (1,500м, чоловіки). Жінки ж проведуть кваліфікації у двох дисциплінах – на 500м і в естафеті 3,000м.

Окрім того, приблизно у цей же час за медалі поборються ковзанярі (жінки, 3,000м) і стрибуни з трампліна (нормальний трамплін).

Прихильників українського спорту, насамперед, цікавитиме біатлонна спринтерська гонка у жінок, яка розпочнеться о 13:15.

Тетяна Антипенко та Марина Анцибор спробують позмагатися за нагороди у лижних перегонах – у жіночому скіатлоні. Початок о 9:15.

А Антон Дукач та Андрій Мандзій у змаганнях із санного спорту проведуть перші дві залікові спроби. Початок о 12:10.

Нагадаємо, Тетяна Петрова не зуміла з першої спроби подолати кваліфікацію у могулі.