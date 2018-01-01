Тетяна Петрова не зуміла з першої спроби подолати кваліфікацію у могулі на Олімпіаді-2018

Українка у першій кваліфікації показала лише передостанній результат

Тетяна Петрова першою з українських спортсменів розпочала виступи на Зимових Олімпійських іграх 2018 року, які поки що не отримали офіційний початок у корейському Пхьончхані. Представниця України у ніч на п’ятницю, 9 лютого, вийшла на старт кваліфікації у фристайлі – у дисцпипліні могул. З першого етапу відбору у фінальний етап цих

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Тетяна Петрова

Українка у першій кваліфікації показала лише передостанній результат

Тетяна Петрова першою з українських спортсменів розпочала виступи на Зимових Олімпійських іграх 2018 року, які поки що не отримали офіційний початок у корейському Пхьончхані.

Представниця України у ніч на п’ятницю, 9 лютого, вийшла на старт кваліфікації у фристайлі – у дисцпипліні могул.

З першого етапу відбору у фінальний етап цих змагань виходили 10 кращих спортсменок.

24-річній Петровій до переліку цих фристайлісток потрапити не вдалося.

Тетяна подолала дистанцію лише за 36.69 с, за що отримала набагато менше балів, ніж конкурентки. Крім того, не всі елементи вона виконала досконало, тому отримала ще й доволі низькі оцінки від суддів.

Тетяна Петрова

У підсумку виступ українки оцінили у 46.19 балів, що стало 29-м, передостаннім результатом, адже до Олімпійських ігор допустили 30 спортсменок.

Зауважимо, що переможниця цієї кваліфікації Перрін Лаффон з Франції подолала дистанцію за 28.87 с, а від суддів отримала 79.72 балів.

У неділю, 11 лютого, коли відбудеться другий етап кваліфікації, Петрова матиме ще одну нагоду пробитися у фінальний етап. Для цього їй потрібно потрапити до десятки кращих серед спортсменок, які також не подолали першу кваліфікацію.

Фінал у цій дисципліні відбудеться також у неділю і розпочнеться о 15:10 за київським часом.

Нагадаємо, що церемонія відкриття Олімпійських ігор у Пхьончхані відбудеться у п'ятницю, о 13:00 за київським часом.