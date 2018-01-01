«Олімпік» буде судитися, якщо «Слован» не зробить адекватну пропозицію щодо трансферу Мохи

У цьому запевнив президент донецького клубу Владислав Гельзін

«Олімпік» буде судитися, якщо «Слован» не зробить адекватну пропозицію щодо трансферу півзахисника Мохи. Про це повідомив президент донецького клубу Владислав Гельзін. «Сталося непорозуміння, в якому ми зараз розбираємося. Ми відповіли на їх лист відмовою, оскільки пропозиція «Слована» виявилася слабшою



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Фото: ФК Слован

У цьому запевнив президент донецького клубу Владислав Гельзін

«Олімпік» буде судитися, якщо «Слован» не зробить адекватну пропозицію щодо трансферу півзахисника Мохи.

Про це повідомив президент донецького клубу Владислав Гельзін.

«Сталося непорозуміння, в якому ми зараз розбираємося. Ми відповіли на їх лист відмовою, оскільки пропозиція «Слована» виявилася слабшою фінансово. На Моху претендували і АЕК, і ЦСКА Софія, і інші клуби. Ми готові були відпустити його, але не в «Слован», - зазначив він.

«Зараз ми ведемо переговори з юристом словацького клубу, і якщо я почую адекватну пропозиція, яка влаштує клуб, то угода відбудеться. В іншому випадку - будемо судитися. 100% рішення з цього питання немає», - сказав Гельзін у коментарі телеканалу «Футбол».

Раніше президент донецького клубу заявив, що «Слован» не погодив оголошення про перехід Мохи.

В «Олімпіку» Моха виступав з квітня 2014 року.

У нинішньому сезоні 24-річний вінгер зіграв в 18 матчах за донеччан, в яких відзначився п'ятьма голами і п'ятьма асистами в українській Прем'єр-лізі.

«Слован» після 19-ти турів посідає третє місце в чемпіонаті Словаччини і відстає від лідируючого «Спартака» на дев'ять очок.