  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Олімпік» буде судитися, якщо «Слован» не зробить адекватну пропозицію щодо трансферу Мохи

    У цьому запевнив президент донецького клубу Владислав Гельзін
    «Олімпік» буде судитися, якщо «Слован» не зробить адекватну пропозицію щодо трансферу півзахисника Мохи. Про це повідомив президент донецького клубу Владислав Гельзін. «Сталося непорозуміння, в якому ми зараз розбираємося. Ми відповіли на їх лист відмовою, оскільки пропозиція «Слована» виявилася слабшою
    • Сьогодні, 19:31
    • Розсилка
    Фото: ФК Слован
    Фото: ФК Слован

    У цьому запевнив президент донецького клубу Владислав Гельзін

    «Олімпік» буде судитися, якщо «Слован» не зробить адекватну пропозицію щодо трансферу півзахисника Мохи.

    Про це повідомив президент донецького клубу Владислав Гельзін.

    «Сталося непорозуміння, в якому ми зараз розбираємося. Ми відповіли на їх лист відмовою, оскільки пропозиція «Слована» виявилася слабшою фінансово. На Моху претендували і АЕК, і ЦСКА Софія, і інші клуби. Ми готові були відпустити його, але не в «Слован», - зазначив він.

    «Зараз ми ведемо переговори з юристом словацького клубу, і якщо я почую адекватну пропозиція, яка влаштує клуб, то угода відбудеться. В іншому випадку - будемо судитися. 100% рішення з цього питання немає», - сказав Гельзін у коментарі телеканалу «Футбол».

    Раніше президент донецького клубу заявив, що «Слован» не погодив оголошення про перехід Мохи.

    В «Олімпіку» Моха виступав з квітня 2014 року.

    У нинішньому сезоні 24-річний вінгер зіграв в 18 матчах за донеччан, в яких відзначився п'ятьма голами і п'ятьма асистами в українській Прем'єр-лізі.

    «Слован» після 19-ти турів посідає третє місце в чемпіонаті Словаччини і відстає від лідируючого «Спартака» на дев'ять очок.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олімпік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ