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    «Олімпік» на зборах переглядає бразильця з «Зорі»

    Також у клубі проходить перегляд український півзахисник
    «Олімпік» переглядає на зборах в Туреччині атакуючого хавбека «Зорі» Леонідаса, а також центрального захисника Андрія Міщенка. У вівторок, 6 лютого, Леонідас відіграв 45 хвилин за «Олімпік» в спарингу з Баніком (3:0), тоді як Міщенко провів на полі близько півгодини, повідомляє офіційний сайт клубу. Очікується,
    • Сьогодні, 20:59
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    Андрій Міщенко. Фото: Footboom
    Андрій Міщенко. Фото: Footboom

    Також у клубі проходить перегляд український півзахисник

    «Олімпік» переглядає на зборах в Туреччині атакуючого хавбека «Зорі» Леонідаса, а також центрального захисника Андрія Міщенка.

    У вівторок, 6 лютого, Леонідас відіграв 45 хвилин за «Олімпік» в спарингу з Баніком (3:0), тоді як Міщенко провів на полі близько півгодини, повідомляє офіційний сайт клубу.

    Очікується, що рішення щодо підписання обох виконавців, як і інших гравців на перегляді, «Олімпік» прийме вже за підсумками збору.

    22-річний Леонідас влітку підписав дворічний контракт з «Зорею», але з того часу зіграв за клуб всього 26 хвилин у всіх турнірах.

    26-річний Андрій Міщенко в минулому вже виступав за «Олімпік» в сезоні 2014/15, провівши 21 матч без голів у всіх турнірах.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олімпік «Зоря»
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