Також у клубі проходить перегляд український півзахисник

«Олімпік» переглядає на зборах в Туреччині атакуючого хавбека «Зорі» Леонідаса, а також центрального захисника Андрія Міщенка. У вівторок, 6 лютого, Леонідас відіграв 45 хвилин за «Олімпік» в спарингу з Баніком (3:0), тоді як Міщенко провів на полі близько півгодини, повідомляє офіційний сайт клубу. Очікується,



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Андрій Міщенко. Фото: Footboom

Також у клубі проходить перегляд український півзахисник

«Олімпік» переглядає на зборах в Туреччині атакуючого хавбека «Зорі» Леонідаса, а також центрального захисника Андрія Міщенка.

У вівторок, 6 лютого, Леонідас відіграв 45 хвилин за «Олімпік» в спарингу з Баніком (3:0), тоді як Міщенко провів на полі близько півгодини, повідомляє офіційний сайт клубу.

Очікується, що рішення щодо підписання обох виконавців, як і інших гравців на перегляді, «Олімпік» прийме вже за підсумками збору.

22-річний Леонідас влітку підписав дворічний контракт з «Зорею», але з того часу зіграв за клуб всього 26 хвилин у всіх турнірах.

26-річний Андрій Міщенко в минулому вже виступав за «Олімпік» в сезоні 2014/15, провівши 21 матч без голів у всіх турнірах.