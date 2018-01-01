«Олімпік» продовжив оренду захисника «Динамо»
- Сьогодні, 20:36
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Гравець в нинішньому розіграші чемпіонату України вже виступав за «Олімпік»
«Олімпік» продовжив оренду захисника «Динамо» Зураба Очігави.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Орендна угода розрахована до кінця сезону.
Очігава в нинішньому розіграші чемпіонату України вже виступав за «Олімпік».
Він взяв участь у восьми поєдинках УПЛ, забивши один м'яч.
На початку січня повідомлялося, що центрбек потрапив в сферу інтересів польської «Арки».
Однак перехід Очігави не відбувся, в результаті чого він повернувся в розташування «Олімпіка» і відправився з командою на турецький збір.
Наступний поєдинок донеччани зіграють проти «Карпат» 21 лютого.
Команди дограють другий тайм поєдинку 18-го туру, який був зупинений за рахунку 1:1.
Раніше повідомлялося, що екс-захисники «Вереса» Геннадій і Євген Пасічи і екс-півзахисник запорізького «Металурга» Сергій Кулінич стали гравцями «Олімпіка».
Також донецький клуб повернув у свої ряди захисника з чемпіонату Росії.