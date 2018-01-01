Гравець в нинішньому розіграші чемпіонату України вже виступав за «Олімпік»

«Олімпік» продовжив оренду захисника «Динамо» Зураба Очігави. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Орендна угода розрахована до кінця сезону. Очігава в нинішньому розіграші чемпіонату України вже виступав за «Олімпік». Він взяв участь у восьми поєдинках УПЛ, забивши один м'яч. На початку січня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ФК Олімпік

Гравець в нинішньому розіграші чемпіонату України вже виступав за «Олімпік»

«Олімпік» продовжив оренду захисника «Динамо» Зураба Очігави.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Орендна угода розрахована до кінця сезону.

Очігава в нинішньому розіграші чемпіонату України вже виступав за «Олімпік».

Він взяв участь у восьми поєдинках УПЛ, забивши один м'яч.

На початку січня повідомлялося, що центрбек потрапив в сферу інтересів польської «Арки».

Однак перехід Очігави не відбувся, в результаті чого він повернувся в розташування «Олімпіка» і відправився з командою на турецький збір.

Наступний поєдинок донеччани зіграють проти «Карпат» 21 лютого.

Команди дограють другий тайм поєдинку 18-го туру, який був зупинений за рахунку 1:1.

Раніше повідомлялося, що екс-захисники «Вереса» Геннадій і Євген Пасічи і екс-півзахисник запорізького «Металурга» Сергій Кулінич стали гравцями «Олімпіка».

Також донецький клуб повернув у свої ряди захисника з чемпіонату Росії.