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    «Олімпік» продовжив оренду захисника «Динамо»

    Гравець в нинішньому розіграші чемпіонату України вже виступав за «Олімпік»
    «Олімпік» продовжив оренду захисника «Динамо» Зураба Очігави. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Орендна угода розрахована до кінця сезону. Очігава в нинішньому розіграші чемпіонату України вже виступав за «Олімпік». Він взяв участь у восьми поєдинках УПЛ, забивши один м'яч. На початку січня
    • Сьогодні, 20:36
    • Розсилка
    Фото: ФК Олімпік
    Фото: ФК Олімпік

    Гравець в нинішньому розіграші чемпіонату України вже виступав за «Олімпік»

    «Олімпік» продовжив оренду захисника «Динамо» Зураба Очігави.

    Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

    Орендна угода розрахована до кінця сезону.

    Очігава в нинішньому розіграші чемпіонату України вже виступав за «Олімпік».

    Він взяв участь у восьми поєдинках УПЛ, забивши один м'яч.

    На початку січня повідомлялося, що центрбек потрапив в сферу інтересів польської «Арки».

    Однак перехід Очігави не відбувся, в результаті чого він повернувся в розташування «Олімпіка» і відправився з командою на турецький збір.

    Наступний поєдинок донеччани зіграють проти «Карпат» 21 лютого.

    Команди дограють другий тайм поєдинку 18-го туру, який був зупинений за рахунку 1:1.

    Раніше повідомлялося, що екс-захисники «Вереса» Геннадій і Євген Пасічи і екс-півзахисник запорізького «Металурга» Сергій Кулінич стали гравцями «Олімпіка».

    Також донецький клуб повернув у свої ряди захисника з чемпіонату Росії.

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