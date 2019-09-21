«Олімпік» здобув першу перемогу в чемпіонаті України (відео)



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Гол Полытила приніс «Олімпіку» першу перемогу в чемпіонаті Фейсбук

Донетчани перемогли на виїзді у Львові

«Львів» - «Олімпік» (Донецьк) – 0:1

Гол: 0:1 – Політило (79, з пенальті)

Нереалізований пенальті: Дійє (45+1)

«Львів»: Сарнавський - Гончар, Борзенко, Братков, Люлька - Сабіно, Мартан - Педро, Алваро, Шина (Квасний, 46) – Ренан (Пернамбуко, 61). Тренер – Володимир Мазяр.

«Олімпік»: Кринський - Ксьонз, Гришко, Лукьянчук, Є. Пасіч - Цимбалюк, Завійський (Фабіньо, 59) – Імері (Г. Пасіч, 69), Політило, Тейшейра – Дійє (Джеффрі, 81). Тренер – Гомес Фернандес.

Попередження: Гончар (32, 45), Шина (45), Алваро (67), Борзенко (86) – Завійський (9), Дійє (22), Імері (65).

Вилучення: Гончар (45)

Судді: Кутаков – Дебенко, Клименко, Коваленко.

21 вересня. Львів. Стадіон «Україна»

Більшу частину часу першого тайму суперники відіграли досить мляво. Згодом гості стали перебирати до себе контроль за ходом поєдинку.

На заключних секундах першого тайму «Олімпік» мав відкривати рахунок. Однак Дійє схибив з 11-метрової позначки.

По перерві гості вже більш впевнено контролювали гру. Допомогло вилучення в кінці першого тайму Гончара.

Матеріалізувати перевагу гостям вдалося наприкінці матчу, коли Плітило розвів м’яч та Сарнавського по різним кутам.

Відтак «Олімпік» здобув першу перемогу в чемпіонаті України. Донетчани залишилися на останньому місці. Тепер вони з п’ятьма очками лише на бал відстають від «Львова».

У наступному турі «Львів» грає 28 вересня на виїзді в Олександрії, а «Олімпік» наступного дня прийматиме вдома «Зорю».