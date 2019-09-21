  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Олімпік» здобув першу перемогу в чемпіонаті України (відео)

    • Розсилка
    Гол Полытила приніс&nbsp;&laquo;Олімпіку&raquo; першу перемогу в чемпіонаті - «Олімпік» здобув першу перемогу в чемпіонаті України (відео)
    Гол Полытила приніс «Олімпіку» першу перемогу в чемпіонаті
    Фейсбук

    Донетчани перемогли на виїзді у Львові

    «Львів» - «Олімпік» (Донецьк) – 0:1

    Гол: 0:1 – Політило (79, з пенальті)
    Нереалізований пенальті: Дійє (45+1)

    «Львів»:  Сарнавський - Гончар, Борзенко, Братков, Люлька - Сабіно, Мартан - Педро, Алваро, Шина (Квасний, 46) – Ренан (Пернамбуко, 61). Тренер – Володимир Мазяр.
    «Олімпік»: Кринський - Ксьонз, Гришко, Лукьянчук, Є. Пасіч - Цимбалюк, Завійський (Фабіньо, 59) – Імері (Г. Пасіч, 69), Політило, Тейшейра – Дійє (Джеффрі, 81). Тренер – Гомес Фернандес.
    Попередження: Гончар (32, 45), Шина (45), Алваро (67), Борзенко (86) – Завійський (9), Дійє (22), Імері (65).
    Вилучення: Гончар (45)
    Судді: Кутаков – Дебенко, Клименко, Коваленко.
    21 вересня. Львів. Стадіон «Україна»

     Більшу частину часу першого тайму суперники відіграли досить мляво. Згодом гості стали перебирати до себе контроль за ходом поєдинку.

    Читайте також: Хавбек київського «Динамо» переніс операцію на нозі (фото)

    На заключних секундах першого тайму «Олімпік» мав відкривати рахунок. Однак Дійє схибив з 11-метрової позначки.

    По перерві гості вже більш впевнено контролювали гру. Допомогло вилучення в кінці першого тайму Гончара.

    Матеріалізувати перевагу гостям вдалося наприкінці матчу, коли Плітило розвів м’яч та Сарнавського по різним кутам.

    Відтак «Олімпік» здобув першу перемогу в чемпіонаті України. Донетчани залишилися на останньому місці. Тепер вони з п’ятьма очками лише на бал відстають від «Львова».

    У наступному турі «Львів» грає 28 вересня на виїзді в Олександрії, а «Олімпік» наступного дня прийматиме вдома «Зорю».

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Прем’єр-ліга ФК Олімпік ФК «Львів»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ