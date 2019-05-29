Олімпійська чемпіонка Костевич повторила світовий рекорд



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Олена Костевич DOJO

Наша спортсменка вийшла в фінал етапу Кубка світу з кульової стрільби

Українська олімпійська чемпіонка Афін-2004 Олена Костевич повторила світовий рекорд Анни Коракакі з Греції у кваліфікації стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів на третьому етапі Кубка світу з кульової стрільби у німецькому Мюнхені, повідомляє Укрінформ.

Результат Костевич 587 очок з 600 вивів українку в фінал.

Олена Костевич виграла у Мюнхені «срібло» у стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів.