Олімпійська чемпіонка Костевич повторила світовий рекорд
Олена Костевич
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Наша спортсменка вийшла в фінал етапу Кубка світу з кульової стрільби
Українська олімпійська чемпіонка Афін-2004 Олена Костевич повторила світовий рекорд Анни Коракакі з Греції у кваліфікації стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів на третьому етапі Кубка світу з кульової стрільби у німецькому Мюнхені, повідомляє Укрінформ.
Результат Костевич 587 очок з 600 вивів українку в фінал.
Олена Костевич виграла у Мюнхені «срібло» у стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів.
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