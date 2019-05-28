Леся Цуренко обіграла секс-символа сучасного тенісу
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Розсилка
Леся Цуренко почала Roland Garros зі впевненої перемоги
Фото з соцмереж
Українка витратила на перемогу трохи більше години
27-ма ракетка світу Леся Цуренко із України вийшла в друге коло Відкритого чемпіонату Франції (покриття - ґрунт, призовий фонд - €21 330 500).
В 1/64-й фіналу киянка впевнено розібралася з 77-ю на даний момент тенісисткою світу Ежені Бушар із Канади - 6:2, 6:2.
Матч тривав годину і п’ять хвилин.
У другому колі Цуренко зустрінеться з переможницею пари Дарія Гаврилова (Австралія, WTA №61) - Александра Круніч (Сербія, WTA №76).
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