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    Леся Цуренко обіграла секс-символа сучасного тенісу

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    Леся Цуренко почала Roland Garros зі впевненої перемоги - Леся Цуренко обіграла секс-символа сучасного тенісу
    Леся Цуренко почала Roland Garros зі впевненої перемоги
    Фото з соцмереж

    Українка витратила на перемогу трохи більше години

    27-ма ракетка світу Леся Цуренко із України вийшла в друге коло Відкритого чемпіонату Франції (покриття - ґрунт, призовий фонд - €21 330 500).

    В 1/64-й фіналу киянка впевнено розібралася з 77-ю на даний момент тенісисткою світу Ежені Бушар із Канади - 6:2, 6:2.

    Матч тривав годину і п’ять хвилин.

    У другому колі Цуренко зустрінеться з переможницею пари Дарія Гаврилова (Австралія, WTA №61) - Александра Круніч (Сербія, WTA №76).

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