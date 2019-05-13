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    Олімпійська чемпіонка загинула в Москві у смертельному ДТП

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    Клара Гусєва - Олімпійська чемпіонка загинула в Москві у смертельному ДТП
    Клара Гусєва
    Рязанский спорт

    Лікарі не змогли врятувати 82-річну чемпіонку Скво-Веллі

    У Москві внаслідок ДТП загинула 82-річна олімпійська чемпіонка Скво-Веллі-1960 з бігу на ковзанах Клара Гусєва. Лікарі не змогли її врятувати після наїзду автомобіля, інформує «Чемпионат».

    Смерть колишньої спортсменки підтвердив голова комітету по роботі з ветеранами російської спілки ковзанярського спорту Рамір Курамшин.

    Гусева виграла золоту медаль Олімпіади в Скво-Веллі 1960 року на дистанції 1000 м. Того року жіночий біг на ковзанах дебютував у програмі змагань зимових Ігор.

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