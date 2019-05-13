Олімпійська чемпіонка загинула в Москві у смертельному ДТП



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Клара Гусєва Рязанский спорт

Лікарі не змогли врятувати 82-річну чемпіонку Скво-Веллі

У Москві внаслідок ДТП загинула 82-річна олімпійська чемпіонка Скво-Веллі-1960 з бігу на ковзанах Клара Гусєва. Лікарі не змогли її врятувати після наїзду автомобіля, інформує «Чемпионат».

Смерть колишньої спортсменки підтвердив голова комітету по роботі з ветеранами російської спілки ковзанярського спорту Рамір Курамшин.

Гусева виграла золоту медаль Олімпіади в Скво-Веллі 1960 року на дистанції 1000 м. Того року жіночий біг на ковзанах дебютував у програмі змагань зимових Ігор.