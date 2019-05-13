Олімпійська чемпіонка загинула в Москві у смертельному ДТП
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Розсилка
Клара Гусєва
Рязанский спорт
Лікарі не змогли врятувати 82-річну чемпіонку Скво-Веллі
У Москві внаслідок ДТП загинула 82-річна олімпійська чемпіонка Скво-Веллі-1960 з бігу на ковзанах Клара Гусєва. Лікарі не змогли її врятувати після наїзду автомобіля, інформує «Чемпионат».
Смерть колишньої спортсменки підтвердив голова комітету по роботі з ветеранами російської спілки ковзанярського спорту Рамір Курамшин.
Гусева виграла золоту медаль Олімпіади в Скво-Веллі 1960 року на дистанції 1000 м. Того року жіночий біг на ковзанах дебютував у програмі змагань зимових Ігор.
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