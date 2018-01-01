Олімпійські ігри-2018 (керлінг). Швейцарія у другому турі перемогла Фінляндію і очолила турнірну таблицю

8 лютого відбулися матчі другого туру

У ніч на четвер, 8 лютого, у корейському Пхьончхані розпочалися офіційні змагання Зимової Олімпіади-2018. Відкрили її змішані команди керлінгістів. Як відомо, у першому турі збірна США розгромила олімпійських атлетів з Росії, Норвегія обіграла Канаду, Південна Корея здолала Фінляндію, а Швейцарія була сильніше за Китай. У другому турі



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8 лютого відбулися матчі другого туру

У ніч на четвер, 8 лютого, у корейському Пхьончхані розпочалися офіційні змагання Зимової Олімпіади-2018.

Відкрили її змішані команди керлінгістів.

Як відомо, у першому турі збірна США розгромила олімпійських атлетів з Росії, Норвегія обіграла Канаду, Південна Корея здолала Фінляндію, а Швейцарія була сильніше за Китай.

У другому турі олімпійські атлети з Росії перемогли з рахунком 4:3 перемогли Норвегію, Канада була сильніше за США (6:4), Фінляндія програла Швейцарії (6:7), а Південна Корея з рахунком 7:8 програла Китаю.

Так, після двох турів турнірну таблицу очолила команда Швейцарії.

Турнірне становище: Швейцарія - 2 перемоги (2 гри), США - 1 (2), Канада - 1 (2), олімпійські атлети Росії - 1 (2), Норвегія - 1 (2), Південна Корея - 1 (2), Китай - 1 (2), Фінляндія - 0 (2).