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    Олімпійські ігри-2018 (керлінг). Швейцарія у другому турі перемогла Фінляндію і очолила турнірну таблицю

    8 лютого відбулися матчі другого туру
    У ніч на четвер, 8 лютого, у корейському Пхьончхані розпочалися офіційні змагання Зимової Олімпіади-2018. Відкрили її змішані команди керлінгістів. Як відомо, у першому турі збірна США розгромила олімпійських атлетів з Росії, Норвегія обіграла Канаду, Південна Корея здолала Фінляндію, а Швейцарія була сильніше за Китай. У другому турі
    • Сьогодні, 15:56
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    8 лютого відбулися матчі другого туру

    У ніч на четвер, 8 лютого, у корейському Пхьончхані розпочалися офіційні змагання Зимової Олімпіади-2018.

    Відкрили її змішані команди керлінгістів.

    Як відомо, у першому турі збірна США розгромила олімпійських атлетів з Росії, Норвегія обіграла Канаду, Південна Корея здолала Фінляндію, а Швейцарія була сильніше за Китай.

    У другому турі олімпійські атлети з Росії перемогли з рахунком 4:3 перемогли Норвегію, Канада була сильніше за США (6:4), Фінляндія програла Швейцарії (6:7), а Південна Корея з рахунком 7:8 програла Китаю.

    Так, після двох турів турнірну таблицу очолила команда Швейцарії.

    Турнірне становище: Швейцарія - 2 перемоги (2 гри), США - 1 (2), Канада - 1 (2), олімпійські атлети Росії - 1 (2), Норвегія - 1 (2), Південна Корея - 1 (2), Китай - 1 (2), Фінляндія - 0 (2).

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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