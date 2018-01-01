Олімпіада у Пхьончхані розпочалася: американці розгромили росіян у керлінг
- Сьогодні, 10:15
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Першими офіційні змагання у Кореї почали команди керлінгістів
У ніч на четвер, 8 лютого, у корейському Пхьончхані розпочалися офіційні змагання Зимової Олімпіади-2018.
Відкрили її змішані команди керлінгістів.
Зокрема, збірна США розгромила олімпійських атлетів з Росії з рахунком 9:3.
Щодо інших поєдинків, то Норвегія обіграла Канаду (9:6), Південна Корея – Фінляндія (9:4), а Швейцарія – Китай (7:5).
Тепер, коли в Україні буде 13:05, на спеціалізовані майданчики знову повернуться ці ж команди, щоб відіграти зустрічі другого туру.
О 13:15 за київським часом стрибуни з трампліна (чоловіки) розпочнуть кваліфікаційні спроби на нормальному трампліні.
Також у цей день свої тренування проведуть біатлоністи, гірськолижники та саночники.
Додамо, що двоє українців уже провели офіційні тренування на Олімпіаді-2018. Ними стали Антон Дукач та Андрій Мандзій.
Нагадаємо, що церемонія відкриття XXIII Зимових Олімпійських ігор розпочнеться, як уже було вказано, у п'ятницю. О 13:00 за київським часом (о 20:00 за місцевим).