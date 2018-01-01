Олімпіада у Пхьончхані розпочалася: американці розгромили росіян у керлінг

Першими офіційні змагання у Кореї почали команди керлінгістів

У ніч на четвер, 8 лютого, у корейському Пхьончхані розпочалися офіційні змагання Зимової Олімпіади-2018. Відкрили її змішані команди керлінгістів. Зокрема, збірна США розгромила олімпійських атлетів з Росії з рахунком 9:3. Щодо інших поєдинків, то Норвегія обіграла Канаду (9:6), Південна Корея – Фінляндія (9:4), а Швейцарія – Китай



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Першими офіційні змагання у Кореї почали команди керлінгістів

У ніч на четвер, 8 лютого, у корейському Пхьончхані розпочалися офіційні змагання Зимової Олімпіади-2018.

Відкрили її змішані команди керлінгістів.

Зокрема, збірна США розгромила олімпійських атлетів з Росії з рахунком 9:3.

Щодо інших поєдинків, то Норвегія обіграла Канаду (9:6), Південна Корея – Фінляндія (9:4), а Швейцарія – Китай (7:5).

Тепер, коли в Україні буде 13:05, на спеціалізовані майданчики знову повернуться ці ж команди, щоб відіграти зустрічі другого туру.

О 13:15 за київським часом стрибуни з трампліна (чоловіки) розпочнуть кваліфікаційні спроби на нормальному трампліні.

Також у цей день свої тренування проведуть біатлоністи, гірськолижники та саночники.

Додамо, що двоє українців уже провели офіційні тренування на Олімпіаді-2018. Ними стали Антон Дукач та Андрій Мандзій.

Нагадаємо, що церемонія відкриття XXIII Зимових Олімпійських ігор розпочнеться, як уже було вказано, у п'ятницю. О 13:00 за київським часом (о 20:00 за місцевим).