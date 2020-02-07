Олімпійського чемпіона з Угорщини жорстко дискваліфікували за пост в Instagram



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Чаба Бурян потрапив під бан hunskate.hu

Він «образив» цілий Китай

Федерація шорт-треку Угорщини дискваліфікувала рік головну зірку з цього виду спорту – Чабу Буряна, повідомляє Hungary Today.

Причиною такою жорсткої кари став один пост в Instagram. Олімпійського чемпіона Пхьончхана вивело з себе задовге, на його думку, очікування в аеропорті Шанхая на початку грудня минулого року, тому він написав у пості F*ckin China та супроводив текст фото черги.

Потім поспішно пост свій потер на написав вибачення, але вже було пізно – китайці образилися.

Справа в тому, що в Китаї «західні» соцмережі у бані, а місцеві мешканці живуть у тотальній інтернет-цензурі за так званим «великим китайським фаєрволом». Проте то не значить, що «великий брат» не стежить за тим, що пишуть «лаоваї». Так, восени минулого року через необережний твіт ледь не забанили у Китаї цілу НБА, то що говорити про «маленьку» Угорщину.

Тому Федерація шорт-треку зіграла на випередження та відсторонила спортсмена на рік. У Китаю мають бути задоволені.

Джерело: Главком СПОРТ