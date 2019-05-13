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    Торговельна війна США і Китаю: Пекін відповів Трампу підвищенням мита

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    <p>Пекін - &nbsp;столиця Китайської Народної Республіки</p> - Торговельна війна США і Китаю: Пекін відповів Трампу підвищенням мита

    Пекін -  столиця Китайської Народної Республіки

    Пекін введе підвищені мита на ввезення різних груп товарів з США з 1 червня

    Китай оголосив про введення ввізних мит на американські товари об'ємом $60 млрд. Це крок у відповідь у торговельній війні, що розгорнулася між Пекіном і Вашингтоном. Про це повідомляє ВВС.

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    Пекін введе підвищені мита на ввезення різних груп товарів з США з 1 червня, йдеться в повідомленні китайського міністерства фінансів.

    Три дні тому Дональд Трамп підвищив мита на китайські товари, не чекаючи закінчення переговорів з Китаєм щодо укладення торговельної угоди.

    Незадовго до оголошення про введення мит на товари з США Трамп застеріг Китай від кроків у відповідь.

    «Китай протягом багатьох років отримував вигоду на шкоду США - наші президенти не впоралися зі своєю роботою. Так що Китаю не слід відповідати (на підвищення мит США, - ред.) - стане тільки гірше!» - написав Трамп в «Твіттері» в понеділок.

    «Відкрито кажу голові Сі і багатьом друзям в Китаї, що Китай дуже сильно постраждає, якщо не погодиться на угоду, тому що компаніям доведеться переїхати з Китаю в інші країни», - продовжив президент США.

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