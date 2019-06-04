Оновлено рейтинг клубів УЄФА за підсумками сезону
Очолює рейтинг «Реал», від України найвище «Шахтар»
УЄФА оновив рейтинг клубів за підсумками єврокубкового сезону. Очолює рейтинг мадридський «Реал», який дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де поступився «Аяксу».
Переможець Ліги чемпіонів «Ліверпуль» наразі на 11-й сходинці. Одразу за ним розташувався переможець Ліги Європи «Челсі».
Найвищий представник від України «Шахтар» посів 16-те місце за підсумками сезону. «Динамо» на 23-му місці.
Рейтинг клубів УЄФА (топ-20 та представники України)
1. «Реал» – 146,000
2. «Барселона» – 138,000
3. «Баварія» – 128,000
4. «Атлетико» – 127,000
5. «Ювентус» – 124,000
6. «Манчестер Сіті» – 106,000
7. «Севілья» – 104,000
8. «ПСЖ» – 103,000
9. «Арсенал» – 101,000
10. «Порту» – 93,000
11. «Ліверпуль» – 91,000
12. «Челсі» – 87,000
13. «Боруссія» Дортмунд – 85,000
14. «Рома» – 81,000
15. «Наполі» – 80,000
16. «Шахтар» – 80,000
17. «Тоттнем» – 78,000
18. «Манчестер Юнайтед» – 78,000
19. «Зеніт» – 72,000
20. «Аякс» – 70,500...
23. «Динамо» – 65,000...
63. «Дніпро» – 24,000...
117. «Зоря» – 11,500...
147. «Ворскла» – 5,000
148. «Маріуполь» – 2,000
149. «Олександрія» 2,5000
150. «Металіст» – 2,000
151. «Олімпік» – 1,000
152 «Чорноморець» – 1,000