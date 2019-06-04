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    Оновлено рейтинг клубів УЄФА за підсумками сезону

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    УЄФА - Оновлено рейтинг клубів УЄФА за підсумками сезону
    УЄФА
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    Очолює рейтинг «Реал», від України найвище «Шахтар»

    УЄФА оновив рейтинг клубів за підсумками єврокубкового сезону. Очолює рейтинг мадридський «Реал», який дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де поступився «Аяксу».

    Переможець Ліги чемпіонів «Ліверпуль» наразі на 11-й сходинці. Одразу за ним розташувався переможець Ліги Європи «Челсі».

    Найвищий представник від України «Шахтар» посів 16-те місце за підсумками сезону. «Динамо» на 23-му місці.

    Рейтинг клубів УЄФА (топ-20 та представники України)
    1. «Реал» – 146,000
    2. «Барселона» – 138,000
    3. «Баварія» – 128,000
    4. «Атлетико» – 127,000
    5. «Ювентус» – 124,000
    6. «Манчестер Сіті» – 106,000
    7. «Севілья» – 104,000
    8. «ПСЖ» – 103,000
    9. «Арсенал» – 101,000
    10. «Порту» – 93,000
    11. «Ліверпуль» – 91,000
    12. «Челсі» – 87,000
    13. «Боруссія» Дортмунд – 85,000
    14. «Рома» – 81,000
    15. «Наполі» – 80,000
    16. «Шахтар» – 80,000
    17. «Тоттнем» – 78,000
    18. «Манчестер Юнайтед» – 78,000
    19. «Зеніт» – 72,000
    20. «Аякс» – 70,500...
    23. «Динамо» – 65,000...
    63. «Дніпро» – 24,000...
    117. «Зоря» – 11,500...
    147. «Ворскла» – 5,000
    148. «Маріуполь» – 2,000
    149. «Олександрія» 2,5000
    150. «Металіст» – 2,000
    151. «Олімпік» – 1,000
    152 «Чорноморець» – 1,000

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