Олег Гусєв: натуралізують Ісмаілі та Патрика – перестану дивитися матчі збірної України



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Колишній півзахисник «Динамо» розповів про ставлення до натуралізації іноземних гравців

Колишній півзахисник «Динамо» та збірної України Олег Гусєв поділився власним ставленням до натуралізації іноземних гравців. Особисто він не підтримує тенденцію на включення до складу збірної України натуралізованих іноземців.

«Я проти натуралізації Мораєша. Я взагалі проти натуралізації. Ми виграємо чемпіонат світу, якщо натуралізували Мораєша? Чи наші шанси пробитися туди стануть набагато більшими? Краще потрапляти туди через раз, але зі своїми гравцями. Як уболівальник – я проти. Як тренер – є тонкощі. Якщо натуралізують Ісмаілі та Патрика – взагалі перестану дивитися матчі збірної. Навіщо мені вболівати за збірну Бразилії?» - здивувався Гусєв в ефірі Вацко Live.

Олег Гусєв виступав за «Динамо» з 2003 по 2018 рік. Наразі він працює асистентом тренера молодіжної команди клубу.