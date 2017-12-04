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    Операція та реабілітація змусили Верняєва на рік залишити гімнастику

    Український гімнаст анонсував відпустку, яку змушений взяти через травму
    Найкращий український гімнаст сьогодення Олег Верняєв протягом довгого часу не з’явиться на арені. Про це у своєму Instagram повідомив сам олімпійський чемпіон Ріо-2016. «Сезон підійшов до кінця, настає час відпустки. Довгоочікуваний момент, якого я чекав 5 років», - зауважив він. «Але є й сумні новини. Наступний рік
    • Сьогодні, 08:02
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    Український гімнаст анонсував відпустку, яку змушений взяти через травму

    Найкращий український гімнаст сьогодення Олег Верняєв протягом довгого часу не з’явиться на арені.

    Про це у своєму Instagram повідомив сам олімпійський чемпіон Ріо-2016.

    «Сезон підійшов до кінця, настає час відпустки. Довгоочікуваний момент, якого я чекав 5 років», - зауважив він.

    «Але є й сумні новини. Наступний рік гімнастика буде без мене, а я без неї. У мене буде час скучити. Я ще повернуся», - додав Верняєв.

    Раніше вже була інформація, що Олег може пропустити до року через травму.

    За словами тренера Геннадія Сартинського, у Верняєва надірвалася зв'язка на нозі, і це Олега ще до Ріо-2016 турбувало, але можна було потерпіти.

    Нагадаємо, Верняєв став найкращим гімнастом сезону Бундесліги за кількістю набраних очок.

    Раніше Олег розповів, як важко йому було здобути медаль чемпіонату світу.

    Олег Верняєв спортивна гімнастика
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