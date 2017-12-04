Операція та реабілітація змусили Верняєва на рік залишити гімнастику
- Сьогодні, 08:02
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Український гімнаст анонсував відпустку, яку змушений взяти через травму
Найкращий український гімнаст сьогодення Олег Верняєв протягом довгого часу не з’явиться на арені.
Про це у своєму Instagram повідомив сам олімпійський чемпіон Ріо-2016.
«Сезон підійшов до кінця, настає час відпустки. Довгоочікуваний момент, якого я чекав 5 років», - зауважив він.
«Але є й сумні новини. Наступний рік гімнастика буде без мене, а я без неї. У мене буде час скучити. Я ще повернуся», - додав Верняєв.
Раніше вже була інформація, що Олег може пропустити до року через травму.
За словами тренера Геннадія Сартинського, у Верняєва надірвалася зв'язка на нозі, і це Олега ще до Ріо-2016 турбувало, але можна було потерпіти.
Нагадаємо, Верняєв став найкращим гімнастом сезону Бундесліги за кількістю набраних очок.
Раніше Олег розповів, як важко йому було здобути медаль чемпіонату світу.
Сезон подошёл к концу, наступает время отпуска. Долгожданный момент, которого я ждал 5 лет Но есть и грустные новости. Следующий год гимнастика будет без меня, а я без неё. У меня будет время соскучится. Я ещё вернусь . . Season is finished. It's time to restI was waiting for this moment 5 years But I have bad news. Next year I'll be without gymnastics. I'll have time to miss it. I'll be back