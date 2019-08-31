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    Оприлюднено календар української баскетбольної Суперліги 2019/20

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    В новому сезоні до старожилів Суперліги приєднаються два дебютанти - Оприлюднено календар української баскетбольної Суперліги 2019/20
    В новому сезоні до старожилів Суперліги приєднаються два дебютанти
    Сергій Левицький для БК "Запоріжжя"

    За трофеї змагатимуться дев’ять команд

    Федерація баскетболу України опублікувала розклад матчів в Суперлізі Парі-Матч на сезон 2019/20. Цього року в найвищому баскетбольному дивізіоні України зіграють одразу дев’ять команд з різних областей України:

     БК «Дніпро» (Дніпро)

    МБК «Миколаїв» (Миколаїв)

    БК «Хімік» (Южне)

    БК «Черкаські Мавпи» (Черкаси)

    БК «Запоріжжя» (Запоріжжя)

    БК «Одеса» (Одеса)

    БК «Київ-Баскет» (Київ)

    СК «Прометей» (Кам’янське)

    БК «Харківські Соколи» (Харків)

    Останні два колективи є дебютантами елітного дивізіону. Матчі Суперліги стартують у п’ятницю, 27 вересня, поєдинком між «Дніпром» та «Харківськими Соколами».

    Наступного дня, 28 вересня, в бій вступлять інші новачки Суперліги Парі-Матч – «Прометей», які вдома прийматимуть «Запоріжжя».

    Після цього продовжаться змагання вже 4 жовтня:

    «Черкаські Мави» зіграють з «Харківськими Соколами», а «Запоріжжя» прийматиме вдома «Миколаїв».

    5 жовтня в боротьбу за титул втрутяться «Хімік» та «Одеса». 

     Читайте також: У чоловічій гандбольній Суперлізі поменшало команд

     

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