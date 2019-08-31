Оприлюднено календар української баскетбольної Суперліги 2019/20
За трофеї змагатимуться дев’ять команд
Федерація баскетболу України опублікувала розклад матчів в Суперлізі Парі-Матч на сезон 2019/20. Цього року в найвищому баскетбольному дивізіоні України зіграють одразу дев’ять команд з різних областей України:
БК «Дніпро» (Дніпро)
МБК «Миколаїв» (Миколаїв)
БК «Хімік» (Южне)
БК «Черкаські Мавпи» (Черкаси)
БК «Запоріжжя» (Запоріжжя)
БК «Одеса» (Одеса)
БК «Київ-Баскет» (Київ)
СК «Прометей» (Кам’янське)
БК «Харківські Соколи» (Харків)
Останні два колективи є дебютантами елітного дивізіону. Матчі Суперліги стартують у п’ятницю, 27 вересня, поєдинком між «Дніпром» та «Харківськими Соколами».
Наступного дня, 28 вересня, в бій вступлять інші новачки Суперліги Парі-Матч – «Прометей», які вдома прийматимуть «Запоріжжя».
Після цього продовжаться змагання вже 4 жовтня:
«Черкаські Мави» зіграють з «Харківськими Соколами», а «Запоріжжя» прийматиме вдома «Миколаїв».
5 жовтня в боротьбу за титул втрутяться «Хімік» та «Одеса».