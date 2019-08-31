Оприлюднено календар української баскетбольної Суперліги 2019/20



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В новому сезоні до старожилів Суперліги приєднаються два дебютанти Сергій Левицький для БК "Запоріжжя"

За трофеї змагатимуться дев’ять команд

Федерація баскетболу України опублікувала розклад матчів в Суперлізі Парі-Матч на сезон 2019/20. Цього року в найвищому баскетбольному дивізіоні України зіграють одразу дев’ять команд з різних областей України:

БК «Дніпро» (Дніпро)

МБК «Миколаїв» (Миколаїв)

БК «Хімік» (Южне)

БК «Черкаські Мавпи» (Черкаси)

БК «Запоріжжя» (Запоріжжя)

БК «Одеса» (Одеса)

БК «Київ-Баскет» (Київ)

СК «Прометей» (Кам’янське)

БК «Харківські Соколи» (Харків)

Останні два колективи є дебютантами елітного дивізіону. Матчі Суперліги стартують у п’ятницю, 27 вересня, поєдинком між «Дніпром» та «Харківськими Соколами».

Наступного дня, 28 вересня, в бій вступлять інші новачки Суперліги Парі-Матч – «Прометей», які вдома прийматимуть «Запоріжжя».

Після цього продовжаться змагання вже 4 жовтня:

«Черкаські Мави» зіграють з «Харківськими Соколами», а «Запоріжжя» прийматиме вдома «Миколаїв».

5 жовтня в боротьбу за титул втрутяться «Хімік» та «Одеса».