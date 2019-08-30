В чоловічій гандбольній Суперлізі поменшало команд



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Вже не перший рік титул чемпіонат України розігрують одні й ті самі комади - запорізькі клуби "Мотор" та "ZTR" ГК "Мотор"

Бронзовий призер торішнього сезону понизися у класі

Матчі елітного гандбольного дивізіону України серед чоловічих команд стартують 14 вересня. У порівнянні з минулим сезоном колективів у Суперлізі поменшало – вісім, проти торішніх дев’яти. У Вищу Лігу заявився фарм-клуб чемпіонат України «ЗНТУ-ЗАБ», який торік посів третє місце в чемпіонаті. Справа в тому, що в новому сезоні Федерація гандболу України ввела обмеження на легіонерів в національному чемпіонаті. Тож чемпіону України ГК «Мотор» тепер не має сенсу тримати два колективи у Сеперлізі, українці і так гратимуть в основній команді, легіонери гартуватимуться для Ліги-Чемпіонів – «Sega-лізі», а молодь буде набиратися досвіду у вищій лізі у складі «ЗНТУ-ЗАБ».

Отже в новому сезону чемпіонату Суперліги ми побачимо такі колективи:

«Мотор» (Запоріжжя), «ZTR» (Запоріжжя), «Донбас» (Донецьк), «Одеса» (Одеса), «ЗТР-Буревісник» (Луганськ), «Портовик» (Южне), «ЦСКА» (Київ), СКА-Львів (Львів).

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Сам чемпіонат 2019/2020 пройде в новому форматі. На першому етапі команди зіграють у два кола, за результатами яких квартет лідерів вийде до групи «А», решта – до групи «В». На другому етапі відбудуться матчі у групах. На третьому – ігри плей-офф

Чемпіонат стартує 14 вересня

Розклад першого туру:

«ZTR» - «Одеса»

«Донбас» - «Мотор»

«СКА» - «Портовик»

«Буревісник» - «ЦСКА»