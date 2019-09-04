Оприлюднено зміни формату тенісного Кубка Девіса



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Міжнародна тенісна федерація змінила схему проведення турніру збірних

Міжнародна тенісна федерація (ITF) оприлюднила зміни в форматі проведення Кубка Девіса. Вони наберуть чинності з наступного року.

Відтак замість регіональних груп у зонах Америка, Азія/Океанія та Європа/Африка буде створено дві світові групи. Перед змаганнями в основній сітці турніру відбуватимуться матчі кваліфікації та плей-оф.

У кожній зі світових груп гратимуть по 24 команди. Вони проводитимуть по 12 матчів у традиційному форматі з п’яти поєдинків.