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    Оприлюднено зміни формату тенісного Кубка Девіса

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    Кубок Девіса - Оприлюднено зміни формату тенісного Кубка Девіса
    Кубок Девіса
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    Міжнародна тенісна федерація змінила схему проведення турніру збірних

    Міжнародна тенісна федерація (ITF) оприлюднила зміни в форматі проведення Кубка Девіса. Вони наберуть чинності з наступного року.

    Відтак замість регіональних груп у зонах Америка, Азія/Океанія та Європа/Африка буде створено дві світові групи. Перед змаганнями в основній сітці турніру відбуватимуться матчі кваліфікації та плей-оф.

    У кожній зі світових груп гратимуть по 24 команди. Вони проводитимуть по 12 матчів у традиційному форматі з п’яти поєдинків.

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