Серена Вільямс: Світоліна – справжній боєць



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Серена Вільямс CNN

Легендарна американська тенісистка прокоментувала майбутній поєдинок проти українки на US Open

37-річна американська тенісистка Серена Вільямс (№8 світового рейтингу) прокоментувала майбутній поєдинок проти 24-річної українки Еліни Світоліної (№5 рейтингу) на US Open.

«Еліна – справжній боєць, здатна доставати найскладніші м’ячі. Вона мало помиляється. Доведеться докладати максимум зусиль для перемоги.

Наша зустріч на Олімпіаді в Ріо була дуже важкою для мене. За кілька днів до того я вперше програла в парному розряді і була діже виснаженою», - передає слова Вільямс офіційний сайт US Open.

Нагадаємо, Світоліна та Серена Вільямс зустрінуться в півфіналі US Open. Поєдинок має початися 5 вересня не раніше 23:00 за київським часом.

У чвертьфіналі наша провідна тенісистка впоралася з 16-ю ракеткою світу Йоганною Контою з Великої Британії – 6:4, 6:4. Таким чином Світоліна повторила найкраще досягнення в кар’єрі.