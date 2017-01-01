Організатори ЧС-2018 на офіційному сайті «перевернули» прапор Бельгії (фотофакт)
- Сьогодні, 22:25
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Представники офіційного сайту Чемпіонату світу осоромилися після жеребкування
Користувачі соціальних мереж звернули увагу на помилку організаторів Чемпіонату світу 2018 року з футболу на офіційному сайті Мундіалю.
Так, смуги на прапорі Бельгії виявилися не вертикальними, а горизонтальними, повідомляється в одному з телеграм-каналів.
Помилку було виправлено після того, як на неї звернули увагу користувачі.
Наразі опубліковано вірний варіант.
У мережі також кепкують над новим екіпіруванням російських олімпійців, у якій спортсмени виступлять на Олімпіаді-2018.
Нагадаємо, кривдники збірної України зіграють в одній групі. Результати жеребкування.
Джерело: Факти