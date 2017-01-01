Організатори ЧС-2018 на офіційному сайті «перевернули» прапор Бельгії (фотофакт)

Представники офіційного сайту Чемпіонату світу осоромилися після жеребкування

Користувачі соціальних мереж звернули увагу на помилку організаторів Чемпіонату світу 2018 року з футболу на офіційному сайті Мундіалю. Так, смуги на прапорі Бельгії виявилися не вертикальними, а горизонтальними, повідомляється в одному з телеграм-каналів. Помилку було виправлено після того, як на неї звернули увагу користувачі. Наразі



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Представники офіційного сайту Чемпіонату світу осоромилися після жеребкування

Користувачі соціальних мереж звернули увагу на помилку організаторів Чемпіонату світу 2018 року з футболу на офіційному сайті Мундіалю.

Так, смуги на прапорі Бельгії виявилися не вертикальними, а горизонтальними, повідомляється в одному з телеграм-каналів.

Помилку було виправлено після того, як на неї звернули увагу користувачі.

Наразі опубліковано вірний варіант.

У мережі також кепкують над новим екіпіруванням російських олімпійців, у якій спортсмени виступлять на Олімпіаді-2018.

Нагадаємо, кривдники збірної України зіграють в одній групі. Результати жеребкування.

Джерело: Факти