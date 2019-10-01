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    Основний оборонець «Динамо» сьогодні перенесе операцію

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    Микита Бурда повернеться на поле нескоро - Основний оборонець «Динамо» сьогодні перенесе операцію
    Микита Бурда повернеться на поле нескоро
    Дзеркало тижня

    Точний діагноз хірург поставить, відкривши коліно Микити Бурди

    Оборонець «Динамо» Микита Бурда розповів про процес свого лікування після травми, отриманої в поєдинку з полтавською «Ворсклою».

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    «У вівторок їду на операцію. Поки це все, що знаю. Коли хірург відкриє коліно, тоді буде відомий діагноз. Це точно щось зі зв'язками», – сказав Микита FootballHub.

    «Динамо» наразі перебуває на третій позиції в турнірній таблиці УПЛ, набравши 17 очок. Стільки ж має друга «Десна», але у чернігівців перевага за очними зустрічами.

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