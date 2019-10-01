Основний оборонець «Динамо» сьогодні перенесе операцію



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Микита Бурда повернеться на поле нескоро Дзеркало тижня

Точний діагноз хірург поставить, відкривши коліно Микити Бурди

Оборонець «Динамо» Микита Бурда розповів про процес свого лікування після травми, отриманої в поєдинку з полтавською «Ворсклою».

«У вівторок їду на операцію. Поки це все, що знаю. Коли хірург відкриє коліно, тоді буде відомий діагноз. Це точно щось зі зв'язками», – сказав Микита FootballHub.

«Динамо» наразі перебуває на третій позиції в турнірній таблиці УПЛ, набравши 17 очок. Стільки ж має друга «Десна», але у чернігівців перевага за очними зустрічами.