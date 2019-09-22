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    «Динамо» розтрощило «Ворсклу» в Полтаві, але втратило двох ключових гравців (відео)

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    Артем Шабанов забив свій перший м'яч у складі&nbsp;&laquo;Динамо&raquo;&nbsp; - «Динамо» розтрощило «Ворсклу» в Полтаві, але втратило двох ключових гравців (відео)
    Артем Шабанов забив свій перший м'яч у складі «Динамо» 
    «Динамо» від Шурика

    Команду Олексія Михайличенка нарешті прорвало

    Після важкої перемоги над шведським «Мальме» в стартовому турі групового турніру Ліги Європи команду київського «Динамо» нарешті прорвало.

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    Всього через три дні у рамках восьмого туру українського туру «біло-сині» здобули першу внутрішню звитягу після повернення Олексія Михайличенка на посаду наставника, розгромивши на виїзді «Ворсклу».

    Втім, переконлива перемога була затьмарена відразу двома травмами ключових виконавців – опорного хава Володимира Шепелєва і центрального оборонця Микити Бурди. Нагадаємо, що ще раніше через пошкодження випав інший центральний хавбек Мохаммед Кадірі.

    Правда, без втрат не обійшлося й у «Ворскли». В середині першого тайму Віталієві Косовському довелося змінювати воротаря Данила Каневцева.

    «Ворскла» (Полтава) – «Динамо» (Київ) – 0:5

    Голи: 0:1 – Віктор Циганков (9). 0:2 – Артем Шабанов (35). 0:3 – Карлос Де Пена (37). 0:4 – Бесєдін (46). 0:5 - Карлос Де Пена (83)

    «Ворскла»: Каневцев (Олександр Ткаченко, 28) – Баєнко, Чеснаков (к), Пердута, Ібрагім Кане – Олександр Скляр – Артур, Луїзао (Тодор Петровіч, 46), Габелок, Ребенок – Васін (Рубін Гебай, 71). Тренер – Віталій Косовський

    «Динамо»: Георгій Бущан – Олександр Караваєв, Бурда (Тамаш Кадар, 53), Артем Шабанов, Віталій Миколенко – Шепелєв (Буяльський, 38), Сергій Сидорчук (к) – Віктор Циганков, Гармаш (Фран Соль, 78), Карлос Де Пена – Бесєдін. Тренер – Олексій Михайличенко

    Судді: Можаровський (Львів) – Павлінов, Сухін (обидва – Одеса)

    Попередження: Луїзао (19), Олександр Скляр (40) – Бесєдін (20), Віталій Миколенко (58), Гармаш (73)

    22 вересня. Полтава. Стадіон «Ворскла» імені Олексія Бутовського

    Ворскла - Динамо. Моменти першого тайму
    Ворскла - Динамо. Гол Бесєдіна

    Після цієї перемоги «Динамо» набрало 11 очок і вийшло на п’яте місце в турнірній таблиці. «Ворскла» з сімома пунктами десята.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК Ворскла Віктор Циганков Георгій Бущан Фран Соль Віталій Миколенко Сергій Сидорчук Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Артур Олександр Караваєв Ігор Пердута Олександр Ткаченко Павло Ребенок Ібрагім Кане Олександр Скляр Денис Васін Артем Шабанов Микита Бурда Денис Гармаш Тамаш Кадар Володимир Чеснаков Віталій Косовський Мохаммед Кадірі Артем Бесєдін Карлос Де Пена Тодор Петровіч Артем Габелок Олексій Михайличенко Луїзао Рубін Гебай Володимир Баєнко Данило Каневцев
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