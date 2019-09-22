«Динамо» розтрощило «Ворсклу» в Полтаві, але втратило двох ключових гравців (відео)



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Команду Олексія Михайличенка нарешті прорвало

Після важкої перемоги над шведським «Мальме» в стартовому турі групового турніру Ліги Європи команду київського «Динамо» нарешті прорвало.

Всього через три дні у рамках восьмого туру українського туру «біло-сині» здобули першу внутрішню звитягу після повернення Олексія Михайличенка на посаду наставника, розгромивши на виїзді «Ворсклу».

Втім, переконлива перемога була затьмарена відразу двома травмами ключових виконавців – опорного хава Володимира Шепелєва і центрального оборонця Микити Бурди. Нагадаємо, що ще раніше через пошкодження випав інший центральний хавбек Мохаммед Кадірі.

Правда, без втрат не обійшлося й у «Ворскли». В середині першого тайму Віталієві Косовському довелося змінювати воротаря Данила Каневцева.

«Ворскла» (Полтава) – «Динамо» (Київ) – 0:5

Голи: 0:1 – Віктор Циганков (9). 0:2 – Артем Шабанов (35). 0:3 – Карлос Де Пена (37). 0:4 – Бесєдін (46). 0:5 - Карлос Де Пена (83)

«Ворскла»: Каневцев (Олександр Ткаченко, 28) – Баєнко, Чеснаков (к), Пердута, Ібрагім Кане – Олександр Скляр – Артур, Луїзао (Тодор Петровіч, 46), Габелок, Ребенок – Васін (Рубін Гебай, 71). Тренер – Віталій Косовський

«Динамо»: Георгій Бущан – Олександр Караваєв, Бурда (Тамаш Кадар, 53), Артем Шабанов, Віталій Миколенко – Шепелєв (Буяльський, 38), Сергій Сидорчук (к) – Віктор Циганков, Гармаш (Фран Соль, 78), Карлос Де Пена – Бесєдін. Тренер – Олексій Михайличенко

Судді: Можаровський (Львів) – Павлінов, Сухін (обидва – Одеса)

Попередження: Луїзао (19), Олександр Скляр (40) – Бесєдін (20), Віталій Миколенко (58), Гармаш (73)

22 вересня. Полтава. Стадіон «Ворскла» імені Олексія Бутовського

Ворскла - Динамо. Моменти першого тайму

Ворскла - Динамо. Гол Бесєдіна

Після цієї перемоги «Динамо» набрало 11 очок і вийшло на п’яте місце в турнірній таблиці. «Ворскла» з сімома пунктами десята.