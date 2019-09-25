Остання травма могла дочасно завершити кар’єру Усика



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Український боксер розповів про відміну дебюту в надважкій вазі в травні

Колишній чемпіон світу в важкій вазі Олександр Усик розповів про травму, через яку зірвався його дебютний бій у надважкій ваговій категорії проти Карлоса Такама в травні.

«За два тижні до бою відчув біль в біцепсі. Наступного дня лікар сказав, що є травма руки й потрібно припиняти тренування та лікуватися, тому що пошкодження може стати серйознішим та завершити кар’єру. Ми послухалися лікаря та зробили все, як він радив. Я дуже засмутився», - розповів Усик в ефірі каналу Matchroom Boxing.

Нагадаємо, дебютний бій Олександра Усика в надважкій вазі має відбутися 12 жовтня в Чикаґо. Того дня українець битиметься проти суринамця Тайрона Спонґа.

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