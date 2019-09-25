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    Усик розповів про підготовку до дебюту в надважкій вазі

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    Олександр Усик - Усик розповів про підготовку до дебюту в надважкій вазі
    Олександр Усик
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    Бій проти суринамця Тайрона Спонґа відбудеться 12 жовтня

    Колишній український чемпіон світу з боксу в важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) розповів про підготовку до дебютного поєдинку в надважкій ваговій категорії.

    «Немає жодних проблем через перехід у іншу вагову категорію. У підготовці майже нічого не змінилося. Почали ще більше працювати. Почали спаринги з великими хлопцями, які становлять серйозну небезпеку. Ми просто важко працюємо, посміхаємося, божеволіємо та робимо свою роботу», - роз’яснив Усик у ефірі каналу Matchroom.

    Нагадаємо, дебютний бій Олександра Усика в надважкій вазі має відбутися 12 жовтня в Чикаґо. Того дня українець битиметься проти суринамця Тайрона Спонґа.

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