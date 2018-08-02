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    ПАОК Хачеріді і Шахова, а також «Астана» Григорчука вийшли в третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів

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    ПАОК Хачеріді і Шахова, а також «Астана» Григорчука вийшли в третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів

    У наступному раунді «Астана» зустрінеться з «Динамо» із Загреба

    «Астана» під керівництвом українського тренера Романа Григорчука вийшла в третій раунд кваліфікаційного раунду Ліги чемпіоном.

    У матчі-відповіді з «Мідтьюлландом» казахстанський клуб зіграв 0:0 і завдяки перемозі в першому матчі (2:1) пройшов далі.

    Український форвард «Мідтьюлланда» Артем Довбик в заявку не потрапив.

    Датчанин з українським корінням Ерік Святченко провів на полі 76 хвилин і був замінений на Айо Окосуна.

    У наступному раунді «Астана» зустрінеться з «Динамо» із Загреба.

    Також в третій раунд пройшов ПАОК, який в гостях розгромив «Базель» - 3:0 (перший матч 2:1).

    Євген Хачеріді дебютував за ПАОК в цій зустрічі і провів на полі всі 90 хвилин.

    Євген Шахов на 82-й хвилині вийшов на заміну замість Хосе Каньяса.

    Також весь матч відіграв екс-захисник «Дніпра» Лео Матос.

    У наступному раунді клуб українців зустрінеться зі «Спартаком».

    В інших матчах БАТЕ пройшов фінський ГІК, «Карабах» розбив «Кукесі», «Судува» програла «Црвені Звезді», а «Аякс» впевнено пройшов австрійський «Штурм».

    Джерело: ua.tribuna.com

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