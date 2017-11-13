Павлов та Архіпова перемогли на юніорському чемпіонаті України з фігурного катання

Чемпіонат України з фігурного катання серед юніорів назвав усіх переможців і призерів

Упродовж трьох днів у столиці фігуристи боролися не лише за нагороди, але й за путівки на юніорський чемпіонат світу, який відбудеться у березні у Болгарії. Про це повідомляє офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах. Якщо для спортивних і танцювальних пар, а також одиночниць лише перемога відкривала двері до чемпіонату



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Дар’я Попова та Володимир Бєліков

Чемпіонат України з фігурного катання серед юніорів назвав усіх переможців і призерів

Упродовж трьох днів у столиці фігуристи боролися не лише за нагороди, але й за путівки на юніорський чемпіонат світу, який відбудеться у березні у Болгарії.

Про це повідомляє офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Якщо для спортивних і танцювальних пар, а також одиночниць лише перемога відкривала двері до чемпіонату світу, то у чоловічому одиночному катанні Україна має право заявити двох учасників – завдяки успішному виступу на минулорічному чемпіонаті світу Ярослава Паніота.

У загальному заліку з результатом 219.59 переконливу перемогу виборов Іван Павлов (Київ). Друге місце посів Іван Шмуратко (Київ) – 197.05. Третім став переможець юніорського чемпіонату України-2017 Ян Ткаліч з Дніпра (166.05).

У спортивних танцях на льоду у двобої двох провідних дуетів – Дар’ї Попової - Володимира Бєлікова з Харкова та Марії Голубцової - Кирила Бєлоброва з Києва – судді віддали перевагу першій парі – 141.99 балів.

Харків’яни, які лідирували після короткої програми, отримали найкращу суму і за виконання довільної – 60.49 балів. Голубцова та Бєлобров з результатом 58.69 за довільну та 133.42 у загальному заліку залишилися другими.

14-річна київська фігуристка Анастасія Архіпова залишилася вірною собі, додавши до свого чималого активу ще одну найвищу нагороду – чемпіонату України серед юніорів. Вона загалом набрала 191.02 балів і посіла перше місце.

Софія Голіченко (Київ), яка йшла другою, не витримала нервового напруження, припустилася помилок і перемістилася на третє місце як у довільній програмі, так і у загальному заліку – 121.99. Натомість, покращила свої позиції Марина Жданович (Київ), котра з результатом 125.66 отримала срібну нагороду.