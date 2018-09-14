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    Перед «Динамо» не стоїть завдання перемогти у Лізі Європи

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    Ігор Суркіс. Фото Footboom - Перед «Динамо» не стоїть завдання перемогти у Лізі Європи
    Ігор Суркіс. Фото Footboom

    Київським футболістам лише потрібно вийти з групи та показувати гідну гру

    Перед «Динамо» стоїть завдання виграти чемпіонат і Кубок України, а також показати гідну гру у Європі.

    Про це заявив президент київського клубу Ігор Суркіс, якого цитує «Динамомания».

    «Однозначно боротися за перемогу у чемпіонаті та Кубку України. Також потрібно вийти з групи у Лізі Європи, показуючи гідну європейську гру. Це завдання, які поставлені перед командою та тренером», - сказав він.

    Також Суркіс зауважив, що купувати нападника потрібно було ще у червні або липні.

    «Зараз, коли закрилося трансферне вікно, можу сказати, що ми вели переговори з трьома виконавцями, які явно підсилили б «Динамо». Один з них не хотів їхати грати у наш чемпіонат. Інший запитував таку зарплату, яку в історії нашого клубу ніхто ще не отримував. Брати просто для кількості ми не хотіли», - пояснив він.

    «Наприкінці трансферного вікна був форвард, якого ми могли підписати. Хацкевич сказав категоричне «ні». Навіщо смішити людей? Людина нікуди не потрапила, а «Динамо» – це останній трамплін. Тому ми прийняли таке рішення. Так, буде важко, але я сподіваюся, що ми це теж переживемо», - підсумував Суркіс-молодший.

    Також Ігор Суркіс розповів, чому вирішив залишити Олександра Хацкевича біля керма «Динамо».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Кубок України ФК «Динамо» Ліга Європи Ігор Суркіс
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