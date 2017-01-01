Першим серед українців у спринтерській гонці стартуватиме Підручний
- Сьогодні, 21:31
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Дмитро Підручний
Став відомий стартовий лист чоловічої збірної України з біатлону на спринтерську гонку
Став відомий старт-лист чоловічої спринтерської гонки на стартовому етапі Кубка світу в Естерсунді (Швеція).
Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.
Український спринт в Естерсунді відкриє Дмитро Підручний, що пропускав індивідуальну гонку.
На дистанцію біатлоніст з Тернополя відправиться під дев'ятим номером.
Під 17-м номером стартує Сергій Семенов, далі стартуватимуть Артем Пример (42), Володимир Сємаков (68) та Руслан Ткаленко (86).
Гонка розпочнеться 2 грудня, початок о 15:45.
Нагадаємо, у жіночій спринтерській гонці бронзову нагороду виборола українська біатлоністка Юлія Джима.