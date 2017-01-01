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    Першим серед українців у спринтерській гонці стартуватиме Підручний

    Став відомий стартовий лист чоловічої збірної України з біатлону на спринтерську гонку
    Став відомий старт-лист чоловічої спринтерської гонки на стартовому етапі Кубка світу в Естерсунді (Швеція). Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. Український спринт в Естерсунді відкриє Дмитро Підручний, що пропускав індивідуальну гонку. На дистанцію біатлоніст з Тернополя відправиться під дев'ятим номером. Під 17-м номером
    • Сьогодні, 21:31
    • Розсилка
    Дмитро Підручний
    Дмитро Підручний

    Став відомий стартовий лист чоловічої збірної України з біатлону на спринтерську гонку

    Став відомий старт-лист чоловічої спринтерської гонки на стартовому етапі Кубка світу в Естерсунді (Швеція).

    Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

    Український спринт в Естерсунді відкриє Дмитро Підручний, що пропускав індивідуальну гонку.

    На дистанцію біатлоніст з Тернополя відправиться під дев'ятим номером.

    Під 17-м номером стартує Сергій Семенов, далі стартуватимуть Артем Пример (42), Володимир Сємаков (68) та Руслан Ткаленко (86).

    Гонка розпочнеться 2 грудня, початок о 15:45.

    Нагадаємо, у жіночій спринтерській гонці бронзову нагороду виборола українська біатлоністка Юлія Джима.

    біатлон Кубок світу Збірна України
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