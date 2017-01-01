Першим серед українців у спринтерській гонці стартуватиме Підручний

Став відомий стартовий лист чоловічої збірної України з біатлону на спринтерську гонку

Став відомий старт-лист чоловічої спринтерської гонки на стартовому етапі Кубка світу в Естерсунді (Швеція). Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. Український спринт в Естерсунді відкриє Дмитро Підручний, що пропускав індивідуальну гонку. На дистанцію біатлоніст з Тернополя відправиться під дев'ятим номером. Під 17-м номером