Українська біатлоністка поступилася лише Деніз Геррманн і Жустін Бреза

Жіноча збірна України продовжує вдало виступати на стартовому етапі Кубка Світу, який наразі проходить в шведському Естерсуді. Особливо приємно вражають результати лідера нашої команди Юлії Джими, яка після бронзової нагороди в індивідуальній гонці додала до свого активу ще одну «бронзу», тепер вже у спринтерській гонці. Українка

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Юлія Джима. Фото ФБУ

Українська біатлоністка поступилася лише Деніз Геррманн і Жустін Бреза

Жіноча збірна України продовжує вдало виступати на стартовому етапі Кубка Світу, який наразі проходить в шведському Естерсуді. Особливо приємно вражають результати лідера нашої команди Юлії Джими, яка після бронзової нагороди в індивідуальній гонці додала до свого активу ще одну «бронзу», тепер вже у спринтерській гонці.

Українка показала хороший хід та бездоганну стрільбу на вогневих рубежах. Кращий результат змогли показати переможниця гонки Деніз Германн з Німеччини, яка випередила українку на 19,6 секунд, і представниця Франції Жюстін Бреза - 4,4 секунди відриву. Варто зазначити, що у проміжних результатах третьою була італійка Ліза Вітоцці. У свою чергу Джима ходом на останніх 1,2 км привезла суперниці цілих десять секунд.

До останнього боротьбу Джимі за третю сходинку нав'язувала норвежка Сюнневе Сулемдал, однак їй не вистачило швидкості для того, щоб скинути українку з третьої сходинки. Норвезька біатлоністка також чисто відпрацювала на вогневих рубежах, однак програла Юлії 5 секунд, зайнявши у підсумку четверту сходинку, відкинувши Вітоцці на п'яте місце.

Інші спортсменки нав'язати боротьбу Джимі за третю сходинку не змогли.

На жаль, результати інших наших спортсменок у сьогоднішній гонці назвати такими високими не можна. Так, Валя Семеренко, яка в індивідуальній гонці була 4-ю, у спринті фінішувала 22-ю, вище сходинкою гонку завершила Віта Семеренко, яка випередила сестру на 1 секунду.

Змогли зачепитися за очкову зону Олена Підгрушна та Анастасія Меркушина. Капітан збірної України попри два промахи, змогла продемонструвати непоганий хід і фінішувати 28-ю. Анастасія Меркушина з одним промахом прийшла 34-ю. Гірші за всіх виявилися справи у Ірини Варвинець, яка заробила два кола штрафу і за рахунок низької швидкості показала лише 73-й результат.

Якщо не брати до уваги українок, окремо можна виділити провальну гонку білоруської зірки біатлону Дар'ї Домрачевої, яка заробивши одразу три кола штрафу вже на першому вогневому рубежі вирішила знятися з гонки. Щодо переможниці гонки Деніз Германн, то вона взагалі прийшла в біатлон з лижного спорту, що і довела її крейсерська швидкість.

Також варто зазначити, що після цієї гонки збірна України точно буде на високому місці у Кубу Націй, а Юлія Джима вже точно вийшла на друге місце у загальному заліку. Українська біатлоністка відстає від лідера Сюннове Сулемдал лише на один бал.

Нагадаємо, два дні тому Юлія Джима також стала бронзовим призером – в індивідуальній гонці.

Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

Перший етап, Естерсунд (Швеція)

Жіночий спринт, 7,5 км

1. Деніз Геррманн (Німеччина) (0+1) – 19:54.8

2. Жустін Бреза (Франція) (0+0) - +15.2

3. Юлія Джима (Україна) (0+0) - +19.6

4. Сюнневе Сулемдал (Норвегія) (0+0) - +24.3

5. Ліза Віттоцці (Італія) (0+0) - +24.5

...21. Віта Семеренко (Україна) (1+0) - +1:09.8

...22. Валя Семеренко (Україна) (1+0) - +1:10.3

...28. Олена Підгрушна (Україна) (1+1) - +1:16.6

...34. Анастасія Меркушина (Україна) (1+0) - +1:22.7

...73. Ірина Варвинець (Україна) (1+1) - +2:30.9

«Главком»