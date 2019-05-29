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    Перший російський хокеїст отримав українське громадянство

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    Алєксандр Костіков - Перший російський хокеїст отримав українське громадянство
    Алєксандр Костіков
    УН

    Президент хокейного клубу «Донбас» Борис Колесніков раніше анонсував масову видачу українських паспортів росіянам

    Перший російський хокеїст «Донбасу» отримав українське громадянство. Ним став форвард Алєксандр Костіков. Про надання йому громадянства України йдеться в Указі президента України.

    21-річний Костіков з 2017 року виступає за ХК «Донбас». Останнього сезону зіграв в 45-ти матчах, закинув 23 шайби, віддав 24 передачі.

    Раніше президент «Донбасу» Борис Колесніков анонсував видачу українських паспортів принаймні сімом російським хокеїстам. На його думку, це має допомогти прогресувати національній збірній України.   

     Читайте також: Борис Колесніков збирається натуралізувати сімох російських хокеїстів
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    Борис Колесніков хокей ХК Донбас
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