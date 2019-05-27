Борис Колесніков збирається натуралізувати сімох російських хокеїстів



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Президент хокейного клубу «Донбас», екс-нардеп Борис Колесніков збирається масово натуралізовувати російських хокеїстів і вважає це розвитком українського хокею.

«Ми вже запросили Євгенія Белухіна, він повертається в «Донбас». Алєксандр Костиков звернувся за українським громадянством, ось-ось його отримає. Думаю, розумна натуралізація однієї ланки - п'ять-сім осіб, допоможе збірній України. Звичайно, ставка - на молодь, у нас багато молодих талановитих хокеїстів.

Хокей такого рівня, коли збірна в еліті, потрібен українському вболівальнику не тільки для того, щоб вболівати за збірну. Це також допоможе і клубному хокею, адже, якщо збірна грає постійно на високому рівні, то і до клубного чемпіонату є високий інтерес.

Якщо це вдасться зробити, значить всупереч скептикам і чиновникам, ми - хокейна країна. Є Флорида, де 30 років тому ніхто не бачив шайби. А у нас є Одеса, де теж кажуть: «Не хокейне місто». Знаєте, якщо Флорида стала хокейним штатом, то Україні вже точно нічого не завадить домагатися високих результатів, але для цього знадобиться час - три-чотири роки серйозної підготовки нашої національної команди.

Звичайно, в країні мало ковзанок. Потрібно 50-60 ковзанок. Тоді в рік буде близько 2000 випускників, а це вже 20 топових хокеїстів. Чим більше масового хокею, тим кращими стають клуби і збірна».

Нагадаємо, що зараз збірна України виступає в дивізіоні IB (третій за силою), в 2019 році під керівництвом Андрія Срюбка «синьо-жовті» посіли передостаннє місце на чемпіонаті світу в Естонії.

Джерело: ХК Донбас