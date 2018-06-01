Під керівництвом Шевченка у збірній України дебютували вже 15 нових футболістів

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Микита Бурда. Фото: ФФУ

У грі проти Марокко дебютували два футболісти «Динамо»

У вчорашньому матчі з Марокко у складі збірної України на полі з’явилися одразу два дебютанти.

Гравці київського «Динамо» Микита Бурда та Микола Шапаренко запам’ятають товариський поєдинок проти Марокко (0:0) на все життя.

Саме у грі проти африканського учасника чемпіонату світу 2018 року ці футболісти вперше з’явилися на полі у складі нашої національної збірної.

Микита відіграв повну зустріч, а Микола — увесь другий тайм.

І якщо Бурда вже викликався до лав головної команди країни, але не мав змоги дебютувати, то Шапаренко використав першу ж свою нагоду.

Тепер в Андрія Шевченка 15 дебютантів його команди, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Це Едуард Соболь, Євген Шахов, Віктор Циганков, Артем Бєсєдін, Микола Матвієнко, Володимир Шепелєв, Марлос, Віталій Буяльський, Юрій Коломоєць, Олександр Андрієвський, Артем Шабанов, Сергій Мякушко, Андрій Лунін, Микита Бурда та Микола Шапаренко.

Нагадаємо, 3-го червня Україна зіграє з Албанією.