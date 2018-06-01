Динамівці Бурда і Шапаренко дебютували у складі збірної України

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Микола Шапаренко

Для обох матч став першим у футболці національної команди

Захисник збірної України Микита Бурда вийшов в стартовому складі національної команди на товариський матч проти Марокко.

Цей матч для українця став першим у футболці збірної.

У другому таймі замість Віктора Коваленка на поле вийшов Микола Шапаренко, для якого матч теж став дебютним.

Зазначимо, обидва гравці виступають за київське «Динамо».

Нагадаємо, збірні України та Марокко в Женеві зіграли внічию 0:0.

Наступний матч в межах тренувального збору підопічні Шевченка проведуть проти Албанії.

Зустріч запланована на 3 червня.