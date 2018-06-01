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    Динамівці Бурда і Шапаренко дебютували у складі збірної України

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    Микола Шапаренко - Динамівці Бурда і Шапаренко дебютували у складі збірної України
    Микола Шапаренко

    Для обох матч став першим у футболці національної команди

    Захисник збірної України Микита Бурда вийшов в стартовому складі національної команди на товариський матч проти Марокко.

    Цей матч для українця став першим у футболці збірної.

    У другому таймі замість Віктора Коваленка на поле вийшов Микола Шапаренко, для якого матч теж став дебютним.

    Зазначимо, обидва гравці виступають за київське «Динамо».

    Нагадаємо, збірні України та Марокко в Женеві зіграли внічию 0:0.

    Наступний матч в межах тренувального збору підопічні Шевченка проведуть проти Албанії.

    Зустріч запланована на 3 червня.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко
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