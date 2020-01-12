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    Підгрушна невдало виступила в масстарті Обергофу

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    Олена Підгрушна - Підгрушна невдало виступила в масстарті Обергофу
    Олена Підгрушна
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    Українська біатлоністка припустилася шести промахів у гонці

    Українська біатлоністка Олена Підгрушна фінішувала 18-ю в масстарті на етапі Кубка світу в німецькому Обергофі.

    Гонка відбувалася в складних погодних умовах. Через це організатори навіть скоротили довжину кола на дистанції.

    Втім через сильний вітер учасники гонки багато хибили на вогневому рубежі.

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    Підгрушна в підсумку припустилася шести помилок на стрільбі. Загалом вона відстала на 2.26,6 від 37-річної Кайси Мякяряйнен, яка перемогла без жодного хибного пострілу.

    Другою з чотирма промахами фінішувала Тіріль Екхофф з Норвегії. На третьому місці також норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн. У неї три хибні постріли.

    Головними невдахами гонки стали росіянки Миронова та Кукліна, які припустилися разом 21-го хибного пострілу на двох.  

    біатлон Кубок світу Олена Підгрушна
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