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    Олена Підгрушна вивела збірну України в топ-6 естафети Кубка світу

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    Олена Підгрушна - лідер збірної України - Олена Підгрушна вивела збірну України в топ-6 естафети Кубка світу
    Олена Підгрушна - лідер збірної України
    Biathlon.com.ua

    Переможницями вже звично стали норвежки

    Синневе Солемдаль, Інґрід Тандревольд, Марте Ольсбю-Ройзеланд і Тіріл Екгофф принесли Норвегії уже третю перемогу в класичній жіночій естафеті Кубка світу-2019/2020.

    Щойно в Обергофі (Німеччина) норвежки знову стали найкращими. Друге місце посіли шведки, за яких бігли Ельвіра Еберґ, Лінн Перссон, Мона Брорссон і Ганна Еберґ.

    Третє місце зайняла збірна Франції, яку представляли Жюлія Сімон, Анаїс Бескон, Селія Амоньє і Жюстін Брайзац.

    Збірна України посіла шосте місце. На першому етапі Анастасія Меркушина заробила одне штрафне коло і через це наша команда знаходилися на межі десятки. На наступних етапах Юлія Джима, Валентина Семеренко і особливо Олена Підгрушна ситуацію помітно виправили, але вище шостого місця українкам піднятися не вдалося.

    О 15:15 за київським часом, сьогодні, 11 січня, естафету на етапі Кубка світу в Обергофі побіжать чоловіки.

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    біатлон Збірна України Олена Підгрушна Валентина Семеренко Юлія Джима Артем Прима Анастасія Меркушина Мона Брорссон Марте Ольсбю-Ройзеланд Тіріл Екгофф Ганна Еберґ Жюстін Брайзац Лінн Перссон Ельвіра Еберґ Анаїс Бескон Жюлія Сімон
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