Олена Підгрушна вивела збірну України в топ-6 естафети Кубка світу



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Олена Підгрушна - лідер збірної України Biathlon.com.ua

Переможницями вже звично стали норвежки

Синневе Солемдаль, Інґрід Тандревольд, Марте Ольсбю-Ройзеланд і Тіріл Екгофф принесли Норвегії уже третю перемогу в класичній жіночій естафеті Кубка світу-2019/2020.

Щойно в Обергофі (Німеччина) норвежки знову стали найкращими. Друге місце посіли шведки, за яких бігли Ельвіра Еберґ, Лінн Перссон, Мона Брорссон і Ганна Еберґ.

Третє місце зайняла збірна Франції, яку представляли Жюлія Сімон, Анаїс Бескон, Селія Амоньє і Жюстін Брайзац.

Збірна України посіла шосте місце. На першому етапі Анастасія Меркушина заробила одне штрафне коло і через це наша команда знаходилися на межі десятки. На наступних етапах Юлія Джима, Валентина Семеренко і особливо Олена Підгрушна ситуацію помітно виправили, але вище шостого місця українкам піднятися не вдалося.

О 15:15 за київським часом, сьогодні, 11 січня, естафету на етапі Кубка світу в Обергофі побіжать чоловіки.