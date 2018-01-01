Підгрушна пропустить перші дві гонки на Олімпійських іграх-2018
- Сьогодні, 17:28
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Спринт та гонку переслідування капітан збірної України, швидше за все, пропустить
Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна, швидше за все, пропустить перші гонки Ігор-2018, які пройдуть з 9 по 25 лютого в корейському Пхьончхані.
Про це повідомив державний тренер збірної України з біатлону Євген Колупаєв.
«Підгрушна вже в Кореї. Віна пройшла лікування в Києві і вже здорова. У неї не було температури, тільки сильний кашель. Настрій у Олени нормальний. Але, думаю, на Олімпійських іграх вона пропустить перші гонки - спринт і переслідування», - зазначив він.
«У нашій команді всі живі-здорові. Тренери повідомляють що, у вечірній час, коли будуть проходити гонки, зараз дуже холодно, до мінус 20 градусів, тому командам дозволили тренуватися днем», - сказав Колупаєв.
Нагадаємо, Україну на Іграх представлять 33 атлети.
Джерело: xsport.ua