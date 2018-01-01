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    Підгрушна пропустить перші дві гонки на Олімпійських іграх-2018

    Спринт та гонку переслідування капітан збірної України, швидше за все, пропустить
    Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна, швидше за все, пропустить перші гонки Ігор-2018, які пройдуть з 9 по 25 лютого в корейському Пхьончхані. Про це повідомив державний тренер збірної України з біатлону Євген Колупаєв. «Підгрушна вже в Кореї. Віна пройшла лікування в Києві і вже здорова. У неї не було температури,
    • Сьогодні, 17:28
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    Олена Підгрушна. Фото: ФБУ
    Олена Підгрушна. Фото: ФБУ

    Спринт та гонку переслідування капітан збірної України, швидше за все, пропустить

    Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна, швидше за все, пропустить перші гонки Ігор-2018, які пройдуть з 9 по 25 лютого в корейському Пхьончхані.

    Про це повідомив державний тренер збірної України з біатлону Євген Колупаєв.

    «Підгрушна вже в Кореї. Віна пройшла лікування в Києві і вже здорова. У неї не було температури, тільки сильний кашель. Настрій у Олени нормальний. Але, думаю, на Олімпійських іграх вона пропустить перші гонки - спринт і переслідування», - зазначив він.

    «У нашій команді всі живі-здорові. Тренери повідомляють що, у вечірній час, коли будуть проходити гонки, зараз дуже холодно, до мінус 20 градусів, тому командам дозволили тренуватися днем», - сказав Колупаєв.

    Нагадаємо, Україну на Іграх представлять 33 атлети.

    Джерело: xsport.ua

    Олімпійські Ігри біатлон Збірна України лижний спорт
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