Підгрушна пропустить перші дві гонки на Олімпійських іграх-2018

Спринт та гонку переслідування капітан збірної України, швидше за все, пропустить

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна, швидше за все, пропустить перші гонки Ігор-2018, які пройдуть з 9 по 25 лютого в корейському Пхьончхані. Про це повідомив державний тренер збірної України з біатлону Євген Колупаєв. «Підгрушна вже в Кореї. Віна пройшла лікування в Києві і вже здорова. У неї не було температури,



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Олена Підгрушна. Фото: ФБУ

Спринт та гонку переслідування капітан збірної України, швидше за все, пропустить

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна, швидше за все, пропустить перші гонки Ігор-2018, які пройдуть з 9 по 25 лютого в корейському Пхьончхані.

Про це повідомив державний тренер збірної України з біатлону Євген Колупаєв.

«Підгрушна вже в Кореї. Віна пройшла лікування в Києві і вже здорова. У неї не було температури, тільки сильний кашель. Настрій у Олени нормальний. Але, думаю, на Олімпійських іграх вона пропустить перші гонки - спринт і переслідування», - зазначив він.

«У нашій команді всі живі-здорові. Тренери повідомляють що, у вечірній час, коли будуть проходити гонки, зараз дуже холодно, до мінус 20 градусів, тому командам дозволили тренуватися днем», - сказав Колупаєв.

Нагадаємо, Україну на Іграх представлять 33 атлети.

Джерело: xsport.ua