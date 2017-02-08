Україна назвала склад на зимові Олімпійські ігри 2018 року. Поіменний перелік

Стало відомо, хто ж саме представить країну на майбутніх змаганнях у Пхьончхані

33 атлети представлятимуть Україну на XXIІI зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані (Республіка Південна Корея). Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України. Саме стільки спортсменів виконали умови кваліфікаційного відбору міжнародних федерацій із зимових видів спорту, виборовши відповідні ліцензії, що дають



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стало відомо, хто ж саме представить країну на майбутніх змаганнях у Пхьончхані

33 атлети представлятимуть Україну на XXIІI зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані (Республіка Південна Корея).

Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Саме стільки спортсменів виконали умови кваліфікаційного відбору міжнародних федерацій із зимових видів спорту, виборовши відповідні ліцензії, що дають право участі у найголовніших спортивних стартах чотириріччя, й увійшли наразі до заявки олімпійської збірної України, яку затвердив Міжнародний олімпійський комітет та оргкомітет Ігор-2018.

Українські олімпійці змагатимуться з найкращими атлетами планети у дев’яти з 15-ти видів спорту.

А саме – у біатлоні (11 спортсменів), фігурному катанні (чотири спортсмени), санному спорті (шість спортсменів), фристайлі (три спортсмени), лижних гонках (чотири спортсмени), гірськолижному спорті (два спортсмени), сноубордингу (один спортсмен), скелетоні (один спортсмен) і лижному двоборстві (один спортсмен).

Хто ж саме захищатиме честь України на Олімпіаді-2018

До Вашої уваги склад збірної України за видами спорту:

Біатлон

Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець, Сергій Семенов, Артем Прима, Дмитро Підручний, Володимир Семаков, Артем Тищенко.

Фристайл

Олександр Абраменко, Ольга Полюк, Тетяна Петрова.

Лижні гонки

Тетяна Антипенко, Олексій Красовський, Андрій Орлик, Марина Анцибор.

Гірськолижний спорт

Іван Ковбаснюк, Ольга Книш.

Лижне двоборство

Віктор Пасічник.

Санний спорт

Роман Захарків, Олександр Оболончик, Олена Стецків, Антон Дукач, Олена Шхумова, Андрій Мандзій.

Сноубординг

Аннамарі Данча.

Скелетон

Владислав Гераскевич.

Фігурне катання

Олександра Назарова, Максим Нікітін, Анна Хниченкова, Ярослав Паніот.

Як формувався склад збірної

Процедура формування складу збірної була наступною. Протягом 2016-2018 років спортсмени брали участь у ліцензійних змаганнях, здобуваючи необхідні бали до загального рейтингу.

За підсумками ліцензійного відбору наприкінці січня міжнародні федерації опублікували підсумковий рейтинг, відповідно до якого були визначені квоти спортсменів для країн.

Після цього тривало підтвердження національними олімпійськими комітетами здобутих квот і можливий перерозподіл ліцензій міжнародними федераціями з видів спорту іншим НОКам.

Відповідно до виконаних міжнародних нормативів квот і національної системи відбору федерації України із зимових видів спорту внесли пропозиції щодо поіменного списку атлетів.

Склад команди затверджено виконкомом Національного олімпійського комітету України за пропозиціями національних федерацій та після детального розгляду робочої групи з підготовки до Олімпійських ігор.

Нагадаємо, що ХХІІI зимові Олімпійські ігри відбудуться у Пхьончхані з 9 по 25 лютого 2018 року.