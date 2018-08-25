Підгрушна, сестри Семеренко та Підручний візьмуть участь у спринті літньої першості світу з біатлону
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Також на старт вийдуть Прима та Семенов
У суботу, 25 серпня, у чеському Нове-Мєсто пройдуть спринтерські гонки у межах літнього чемпіонату світу з біатлону.
До Вашої уваги стартові номери українських спортсменів:
Спринт. Юніорки (12:45)
11. Любов Кип'яченкова
17. Ганна Коваленко
26. Валерія Дмитренко
30. Христина Дмитренко
42. Оксана Коваленко
43. Ганна Кривонос
Спринт. Юніори (15:00)
3. Олександр Пономаренко
16. Владислав Кошовець
20. Євген Івченко
28. Богдан Цимбал
41. Сергій Телень
62. Руслан Бригадир
Спринт. Жінки (17:45)
13. Марія Кручова
14. Юлія Журавок
19. Анастасія Меркушина
28. Віта Семеренко
32. Олена Підгрушна
39. Валя Семеренко
Спринт. Чоловіки (19:45)
14. Сергій Семенов
18. Артем Прима
24. Дмитро Підручний
42. Артем Тищенко
58. Віталій Кільчицький
68. Тарас Лесюк
Джерело: biathlon.com.ua