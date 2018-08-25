  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Підгрушна, сестри Семеренко та Підручний візьмуть участь у спринті літньої першості світу з біатлону

    • Розсилка
    Олена Підгрушна. Фото biathlon.com.ua - Підгрушна, сестри Семеренко та Підручний візьмуть участь у спринті літньої першості світу з біатлону
    Олена Підгрушна. Фото biathlon.com.ua

    Також на старт вийдуть Прима та Семенов

    У суботу, 25 серпня, у чеському Нове-Мєсто пройдуть спринтерські гонки у межах літнього чемпіонату світу з біатлону.

    До Вашої уваги стартові номери українських спортсменів:

    Спринт. Юніорки (12:45)

    11. Любов Кип'яченкова
    17. Ганна Коваленко
    26. Валерія Дмитренко
    30. Христина Дмитренко
    42. Оксана Коваленко
    43. Ганна Кривонос

    Спринт. Юніори (15:00)

    3. Олександр Пономаренко
    16. Владислав Кошовець
    20. Євген Івченко
    28. Богдан Цимбал
    41. Сергій Телень
    62. Руслан Бригадир

    Спринт. Жінки (17:45)

    13. Марія Кручова
    14. Юлія Журавок
    19. Анастасія Меркушина
    28. Віта Семеренко
    32. Олена Підгрушна
    39. Валя Семеренко

    Спринт. Чоловіки (19:45)

    14. Сергій Семенов
    18. Артем Прима
    24. Дмитро Підручний
    42. Артем Тищенко
    58. Віталій Кільчицький
    68. Тарас Лесюк

    Джерело: biathlon.com.ua

    біатлон чемпіонат світу спринт Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ