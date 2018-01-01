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    Підгрушна: Ставити мене на мікст чи естафету – це ризик

    Українська біатлоністка Олена Підгрушна розповіла про рівень своєї готовності
    Прапороносець збірної України на Олімпійських іграх-2018 Олена Підгрушна ще не брала участі у жодні гонці у Пхьончхані і каже, що поки ризиковано ставити її на гонки. Попереду на Олімпійських іграх-2018 змішана гонка, на яку cклад від збірної України ще невідомий. «Якщо об’єктивно говорити, то почуваю себе абсолютно нормально. Але
    • Сьогодні, 19:47
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    Олена Підгрушна. Фото: biathlon.com.ua
    Олена Підгрушна. Фото: biathlon.com.ua

    Українська біатлоністка Олена Підгрушна розповіла про рівень своєї готовності

    Прапороносець збірної України на Олімпійських іграх-2018 Олена Підгрушна ще не брала участі у жодні гонці у Пхьончхані і каже, що поки ризиковано ставити її на гонки.

    Попереду на Олімпійських іграх-2018 змішана гонка, на яку cклад від збірної України ще невідомий.

    «Якщо об’єктивно говорити, то почуваю себе абсолютно нормально. Але зараз я не можу пробігти контрольне тренування з кимось із дівчат, щоб порівняти наші сили. Тому, звичайно, ставити мене на мікст чи естафету – це ризик», - сказала Олена.

    «Після тренування можна буде говорити готова я чи ні. Я себе можу прекрасно почувати, але програвати їм. А може бути і навпаки. Потрібно дивитися об’єктивно. На Олімпійських Іграх не може бути ризику заради ризику. На коротких відрізках я почуваю себе добре. Як буде на довгих дистанція – не відомо», - поділилася Підгрушна.

    Нагадаємо, 18-го лютого Україна здобула першу медаль на Іграх-2018: фристайліст Олександр Абраменко виграв золото у лижній акробатиці.

    Джерело: sport.ua

    Олімпійські ігри (Олімпіада) біатлон Україна Олена Підгрушна Олександр Абраменко
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