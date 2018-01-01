Українець Абраменко – олімпійський чемпіон Ігор-2018
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Олександр приносить Україні золоту медаль зимових Олімпійських ігор-2018
У неділю, 18 лютого, на Олімпіаді-2018 у Пхьoнчхані були розіграні медалі в чоловічому фристайлі.
Україну в цьому фіналі представляв Олександр Абраменко. Українець до головного етапу змагань потрапив з другої спроби.
Перший стрибок українця оцінили в 123,01. Абраменко став дев’ятим і не пройшов одразу до фіналу, тому йому потрібно було виконати другий стрибок. Ця спробу судді оцінили в 123,08 – і це четверте місце у другій кваліфікації.
У рейтингу букмекерів, серед всіх фаворитів лижної акробатики, Абраменко займав п'яте місце.
Імовірність того, що він міг виграти золоту медаль оцінювалась з коефіцієнтом 9.00. Шанси українця посісти друге місце, на думку букмекерів, були набагато більшими – 3.66. Імовірність завоювання бронзи оцінювалася коефіцієнтом 2.15.
Перший стрибок український фристайліст виконав з результатом 125.67, що дозволило йому пройти до наступної стадії змагань з третім результатом. Лідером у першому стрибку був китаєць Ці Гуанпу (127.44), а друге місце посідав атлет з Росії Павло Кротов (126.11).
У другій спробі Олександр Абраменко виступив менш вдало у технічному аспекті, але краще за балами, показавши четвертий результат і 125.69 балів. Лідирував у другій спробі вже інший китаєць – Цзі Цуньянь з результатом 128.76.
Фінальний стрибок вирішував долю нашого спортсмена. Третю спробу Олександр Абраменко виконав ідеально, отримавши найвищу оцінку – 128.51. Конкуренцію йому складав Цзя Цуньян з Китаю, але судді вирішили віддати перевагу українцю.
Таким чином, Абраменко став першим олімпійським чемпіоном у фристайлі в історії України та приніс збірній України першу медаль Олімпійських ігор-2018.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Фристайл
Акробатика, чоловіки
1. Олександр Абраменко (Україна) – 128.51
2. Цзя Цуньян (Китай) – 128.05
3. Ілля Буров (ОАР) – 122.17