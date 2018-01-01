Підгрушна та Віта Семеренко не збираються завершувати кар'єру

За словами Володимира Бринзака, українські біатлоністки мають намір виступати надалі

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна на Олімпійських іграх у Пхьончхані поки що не виступала. Спортсменка була прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Ігор і зараз продовжує тренуватися та відновлюватися від перенесеної хвороби. Ще до початку Ігор у Кореї з'явилася інформація про те, що біатлоністка по



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Олена Підгрушна

За словами Володимира Бринзака, українські біатлоністки мають намір виступати надалі

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна на Олімпійських іграх у Пхьончхані поки що не виступала.

Спортсменка була прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Ігор і зараз продовжує тренуватися та відновлюватися від перенесеної хвороби.

Ще до початку Ігор у Кореї з'явилася інформація про те, що біатлоністка по закінченню нинішнього сезону планує завершувати спортивну кар'єру.

Однак президент федерації біатлону України Володимир Бринзак, в інтерв'ю XSPORT, спростував цю інформацію і розповів, що Підгрушна планує ще виступати на міжнародних стартах.

Також глава федерації повідомив, що спортсменка продовжує тренуватися і, можливо, побіжить естафетну гонку.

«Олена Підгрушна продовжує тренуватися, відновлювати свою форму після хвороби. Можливо, ми побачимо її в естафеті, але поки що вона не в тих кондиціях, які дозволяють виступати на Олімпійських іграх. Проте, у нас ще є час до естафети. Подивимося, як воно буде далі», - сказав він.

«Також Підгрушна мені повідомила, що не планує завершувати кар'єру. Я перед нею вибачився, бо думав, що через проблеми, які у неї виникли останнім часом, вона не захоче продовжувати виступати. Але вона сказала, що ще планує бігати. Я їй теж сказав, що ми не заперечуємо, а тільки за, щоб вона бігала ще дві Олімпіади. Віта Семеренко також хоче продовжувати виступати», - додав Бринзак.

Естафетна гонка на Олімпійських іграх відбудеться 22 лютого. До цього біатлоністи виступлять у мас-старті, а також змішаній естафеті. Найближча гонка відбудеться у суботу, 17 лютого. У жіночому мас-старті збірну України представлять Віта та Валентина Семеренко.