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    Підгрушна захворіла та ризикує пропустити стартові гонки на Олімпіаді у Кореї

    Олена залишилася у Києві, щоб пройти курс лікування
    Державний тренер з біатлону Євген Колупаєв повідомив, що капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна не відправиться разом з командою на Олімпійські ігри у Пхьончхан. 31-річна біатлоністка залишиться у Києві, де пройде курс лікування, і лише після цього полетить до Південної Кореї. «Вона захворіла, залишиться у Києві на чотири дні. Не
    • Сьогодні, 14:55
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    Олена Підгрушна. Фото Getty Images
    Олена Підгрушна. Фото Getty Images

    Олена залишилася у Києві, щоб пройти курс лікування

    Державний тренер з біатлону Євген Колупаєв повідомив, що капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна не відправиться разом з командою на Олімпійські ігри у Пхьончхан.

    31-річна біатлоністка залишиться у Києві, де пройде курс лікування, і лише після цього полетить до Південної Кореї.

    «Вона захворіла, залишиться у Києві на чотири дні. Не буде у неї жодної роботи на лижах. Залишається тут на чотири дні, пройде курс лікування, а потім полетить», - сказав він.

    «Склад залишається незмінним. Там вже на місці тренери вирішать. Остання гонка Олімпіади буде 22 лютого – можуть бути всякі варіанти», - додав Колупаєв.

    За його словами, Підгрушна застудилася, сильно кашляє.

    «Підгрушна була у Рупольдингу, готувалася до Ріднау, де 28 січня повинна була бігти мікст із Семеновим, але прихворіла, і замість неї бігла Бєлкіна», - пояснив тренер.

    «Це, звичайно, втрата. Вона капітан команди. У минулому році на чемпіонаті світу відпрацювала, у цьому році показувала гідні результати. Ще невідомо, коли Підгрушна вилітає. Подивимося, як буде йти відновлення», - підсумував він.

    Напередодні з'явилася інформація, що Підгрушна може поїхати на Олімпіаду-2018 в якості запасної.

    Джерело: xsport.ua

    Олімпійські Ігри біатлон Олімпіада
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