Підгрушна захворіла та ризикує пропустити стартові гонки на Олімпіаді у Кореї

Олена залишилася у Києві, щоб пройти курс лікування

Державний тренер з біатлону Євген Колупаєв повідомив, що капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна не відправиться разом з командою на Олімпійські ігри у Пхьончхан. 31-річна біатлоністка залишиться у Києві, де пройде курс лікування, і лише після цього полетить до Південної Кореї. «Вона захворіла, залишиться у Києві на чотири дні. Не



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олена Підгрушна. Фото Getty Images

Олена залишилася у Києві, щоб пройти курс лікування

Державний тренер з біатлону Євген Колупаєв повідомив, що капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна не відправиться разом з командою на Олімпійські ігри у Пхьончхан.

31-річна біатлоністка залишиться у Києві, де пройде курс лікування, і лише після цього полетить до Південної Кореї.

«Вона захворіла, залишиться у Києві на чотири дні. Не буде у неї жодної роботи на лижах. Залишається тут на чотири дні, пройде курс лікування, а потім полетить», - сказав він.

«Склад залишається незмінним. Там вже на місці тренери вирішать. Остання гонка Олімпіади буде 22 лютого – можуть бути всякі варіанти», - додав Колупаєв.

За його словами, Підгрушна застудилася, сильно кашляє.

«Підгрушна була у Рупольдингу, готувалася до Ріднау, де 28 січня повинна була бігти мікст із Семеновим, але прихворіла, і замість неї бігла Бєлкіна», - пояснив тренер.

«Це, звичайно, втрата. Вона капітан команди. У минулому році на чемпіонаті світу відпрацювала, у цьому році показувала гідні результати. Ще невідомо, коли Підгрушна вилітає. Подивимося, як буде йти відновлення», - підсумував він.

Напередодні з'явилася інформація, що Підгрушна може поїхати на Олімпіаду-2018 в якості запасної.

Джерело: xsport.ua