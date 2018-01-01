  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Олена Підгрушна не виступить на чемпіонаті Європи з біатлону

    Також став відомий склад збірної України на змішані естафетні гонки
    У суботу, 27 січня, в італійському Ріднау на чемпіонаті Європи з біатлону 2018 року дійшла черга до гонок переслідування. Як повідомили в ефірі UA:Перший, Олена Підгрушна взагалі не приїхала на змагання до Італії. Причини такого рішення поки невідомі, але перед цим повідомлялося, що вона виступить на чемпіонаті Європи. Зокрема, очікувалася поява
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 14:16
    • Розсилка
    Олена Підгрушна. Фото: Getty Images
    Олена Підгрушна. Фото: Getty Images

    Також став відомий склад збірної України на змішані естафетні гонки

    У суботу, 27 січня, в італійському Ріднау на чемпіонаті Європи з біатлону 2018 року дійшла черга до гонок переслідування.

    Як повідомили в ефірі UA:Перший, Олена Підгрушна взагалі не приїхала на змагання до Італії.

    Причини такого рішення поки невідомі, але перед цим повідомлялося, що вона виступить на чемпіонаті Європи. Зокрема, очікувалася поява Олени в одній зі змішаних естафет.

    У чоловіків на старт вийшли Артем Прима, Дмитро Підручний та Руслан Ткаленко.

    А от заявленого на персьют Сергія Семенова не виявилося на старті гонки.

    Очікується, що збірну України у змішаній естафеті представлять Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Журавок та Ірина Варвинець, яка у п'ятницю, 26 січня, стала чемпіонкою Європи у спринтерській гонці.

    Одиночну змішану естафету, очікується, побіжать Сергій Семенов і Надія Бєлкіна.

    Зауважимо, що у гонці переслідування на чемпіонаті Європи Підручний став восьмим, а Прима - 12-м.

    біатлон чемпіонат Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ