Олена Підгрушна не виступить на чемпіонаті Європи з біатлону

Також став відомий склад збірної України на змішані естафетні гонки

У суботу, 27 січня, в італійському Ріднау на чемпіонаті Європи з біатлону 2018 року дійшла черга до гонок переслідування. Як повідомили в ефірі UA:Перший, Олена Підгрушна взагалі не приїхала на змагання до Італії. Причини такого рішення поки невідомі, але перед цим повідомлялося, що вона виступить на чемпіонаті Європи. Зокрема, очікувалася поява

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Олена Підгрушна. Фото: Getty Images

Також став відомий склад збірної України на змішані естафетні гонки

У суботу, 27 січня, в італійському Ріднау на чемпіонаті Європи з біатлону 2018 року дійшла черга до гонок переслідування.

Як повідомили в ефірі UA:Перший, Олена Підгрушна взагалі не приїхала на змагання до Італії.

Причини такого рішення поки невідомі, але перед цим повідомлялося, що вона виступить на чемпіонаті Європи. Зокрема, очікувалася поява Олени в одній зі змішаних естафет.

У чоловіків на старт вийшли Артем Прима, Дмитро Підручний та Руслан Ткаленко.

А от заявленого на персьют Сергія Семенова не виявилося на старті гонки.

Очікується, що збірну України у змішаній естафеті представлять Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Журавок та Ірина Варвинець, яка у п'ятницю, 26 січня, стала чемпіонкою Європи у спринтерській гонці.

Одиночну змішану естафету, очікується, побіжать Сергій Семенов і Надія Бєлкіна.

Зауважимо, що у гонці переслідування на чемпіонаті Європи Підручний став восьмим, а Прима - 12-м.