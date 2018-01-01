Олена Підгрушна не виступить на чемпіонаті Європи з біатлону
- Сьогодні, 14:16
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Також став відомий склад збірної України на змішані естафетні гонки
У суботу, 27 січня, в італійському Ріднау на чемпіонаті Європи з біатлону 2018 року дійшла черга до гонок переслідування.
Як повідомили в ефірі UA:Перший, Олена Підгрушна взагалі не приїхала на змагання до Італії.
Причини такого рішення поки невідомі, але перед цим повідомлялося, що вона виступить на чемпіонаті Європи. Зокрема, очікувалася поява Олени в одній зі змішаних естафет.
У чоловіків на старт вийшли Артем Прима, Дмитро Підручний та Руслан Ткаленко.
А от заявленого на персьют Сергія Семенова не виявилося на старті гонки.
Очікується, що збірну України у змішаній естафеті представлять Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Журавок та Ірина Варвинець, яка у п'ятницю, 26 січня, стала чемпіонкою Європи у спринтерській гонці.
Одиночну змішану естафету, очікується, побіжать Сергій Семенов і Надія Бєлкіна.
Зауважимо, що у гонці переслідування на чемпіонаті Європи Підручний став восьмим, а Прима - 12-м.