Підручний і Прима фінішували за межею топ-10 масстарту в Обергофі
Дмитро Підручний
volyn.com.ua
Українці припустилися дев’яти промахів на двох
Українські біатлоністи Дмитро Підручний та Артем Прима фінішували відповідно на 15-му та 24-му місцях у масстарті на етапі Кубка світу в німецькому Обергофі.
Як і у жінок, гонка відбувалася за складних погодних умов. Сильний вітер заважав спортсменам влучно стріляти на вогневих рубежах. Відтак Підручний припустився чотирьох промахів, а Прима – п’яти.
Переміг у масстарті француз Мартен Фуркад, який лише двічі схибив на стрільбі. Другим став Арнд Пайффер з Німеччини. На третій сходинці француз Симон Дестьє. У них по три промахи.
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Для Підручного це була перша гонка після народження сина.
Наступний етап Кубка світу відбудеться в німецькому Рупольдингу. Старт змагань 16 січня.