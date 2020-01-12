Підручний і Прима фінішували за межею топ-10 масстарту в Обергофі



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Дмитро Підручний volyn.com.ua

Українці припустилися дев’яти промахів на двох

Українські біатлоністи Дмитро Підручний та Артем Прима фінішували відповідно на 15-му та 24-му місцях у масстарті на етапі Кубка світу в німецькому Обергофі.

Як і у жінок, гонка відбувалася за складних погодних умов. Сильний вітер заважав спортсменам влучно стріляти на вогневих рубежах. Відтак Підручний припустився чотирьох промахів, а Прима – п’яти.

Переміг у масстарті француз Мартен Фуркад, який лише двічі схибив на стрільбі. Другим став Арнд Пайффер з Німеччини. На третій сходинці француз Симон Дестьє. У них по три промахи.

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Для Підручного це була перша гонка після народження сина.

Наступний етап Кубка світу відбудеться в німецькому Рупольдингу. Старт змагань 16 січня.