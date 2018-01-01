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    Підручний, Прима та Семенов візьмуть участь в чемпіонаті Європи

    Чемпіонат Європи пройде з 24 по 28 січня в Ріднау
    Старший тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра назвав склад команди на майбутній чемпіонат Європи, який пройде в Ріднау. За його словами, зараз цілеспрямовано готуються Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.  «До чемпіонату Європи зараз цілеспрямовано готуються Артем Тищенко та Руслан Ткаленко. Вони там будуть бігти індивідуальну
    • Сьогодні, 15:52
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    Дмитро Підручний. Фото:&nbsp;<span>biathlon.com.ua</span>
    Дмитро Підручний. Фото: biathlon.com.ua

    Чемпіонат Європи пройде з 24 по 28 січня в Ріднау

    Старший тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра назвав склад команди на майбутній чемпіонат Європи, який пройде в Ріднау.

    За його словами, зараз цілеспрямовано готуються Артем Тищенко та Руслан Ткаленко. 

    «До чемпіонату Європи зараз цілеспрямовано готуються Артем Тищенко та Руслан Ткаленко. Вони там будуть бігти індивідуальну гонку і спринт. Відразу після закінчення етапу в Антгольці вони відправляться в Ріднау», - зазначив він.

    «Крім цього, спринтерську гонку на чемпіонаті Європи побіжать Семенов, Прима і Підручний. Ми зараз поміняли програму підготовки в Олімпійських ігор, тому що бачимо, що хлопцям потрібно більше стартів, щоб розігнатися. Ще два біатлоніста відібрали в команду по показаним результатам на Кубку IBU. Це Андрій Доценко і Тарас Лесюк. Більше семи чоловік ми заявити не можемо», - сказав Санітра.

    Чемпіонат Європи пройде з 24 по 28 січня в Ріднау.

    Раніше став відомий попередній склад збірної України з біатлону на Олімпіаду.

    Джерело: xsport.ua

    біатлон чемпіонат Європи Збірна України лижний спорт
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