Підручний, Прима та Семенов візьмуть участь в чемпіонаті Європи
- Сьогодні, 15:52
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Чемпіонат Європи пройде з 24 по 28 січня в Ріднау
Старший тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра назвав склад команди на майбутній чемпіонат Європи, який пройде в Ріднау.
За його словами, зараз цілеспрямовано готуються Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.
«До чемпіонату Європи зараз цілеспрямовано готуються Артем Тищенко та Руслан Ткаленко. Вони там будуть бігти індивідуальну гонку і спринт. Відразу після закінчення етапу в Антгольці вони відправляться в Ріднау», - зазначив він.
«Крім цього, спринтерську гонку на чемпіонаті Європи побіжать Семенов, Прима і Підручний. Ми зараз поміняли програму підготовки в Олімпійських ігор, тому що бачимо, що хлопцям потрібно більше стартів, щоб розігнатися. Ще два біатлоніста відібрали в команду по показаним результатам на Кубку IBU. Це Андрій Доценко і Тарас Лесюк. Більше семи чоловік ми заявити не можемо», - сказав Санітра.
Чемпіонат Європи пройде з 24 по 28 січня в Ріднау.
Раніше став відомий попередній склад збірної України з біатлону на Олімпіаду.
Джерело: xsport.ua