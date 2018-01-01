Підручний, Прима та Семенов візьмуть участь в чемпіонаті Європи

Чемпіонат Європи пройде з 24 по 28 січня в Ріднау

Старший тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра назвав склад команди на майбутній чемпіонат Європи, який пройде в Ріднау. За його словами, зараз цілеспрямовано готуються Артем Тищенко та Руслан Ткаленко. «До чемпіонату Європи зараз цілеспрямовано готуються Артем Тищенко та Руслан Ткаленко. Вони там будуть бігти індивідуальну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Підручний. Фото: biathlon.com.ua

Чемпіонат Європи пройде з 24 по 28 січня в Ріднау

Старший тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра назвав склад команди на майбутній чемпіонат Європи, який пройде в Ріднау.

За його словами, зараз цілеспрямовано готуються Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.

«До чемпіонату Європи зараз цілеспрямовано готуються Артем Тищенко та Руслан Ткаленко. Вони там будуть бігти індивідуальну гонку і спринт. Відразу після закінчення етапу в Антгольці вони відправляться в Ріднау», - зазначив він.

«Крім цього, спринтерську гонку на чемпіонаті Європи побіжать Семенов, Прима і Підручний. Ми зараз поміняли програму підготовки в Олімпійських ігор, тому що бачимо, що хлопцям потрібно більше стартів, щоб розігнатися. Ще два біатлоніста відібрали в команду по показаним результатам на Кубку IBU. Це Андрій Доценко і Тарас Лесюк. Більше семи чоловік ми заявити не можемо», - сказав Санітра.

Чемпіонат Європи пройде з 24 по 28 січня в Ріднау.

Раніше став відомий попередній склад збірної України з біатлону на Олімпіаду.

Джерело: xsport.ua