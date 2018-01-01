Став відомий попередній склад збірної України з біатлону на Олімпіаду

Квота на жінок складає шість спортсменок, у чоловіків - п'ять

Cтав відомий попередній склад на збірної України з біатлону на Олімпіаду-2018. Склад жіночої збірної України: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина та Ірина Варвинець. Склад чоловічої збірної: Сергій Семенов, Артем Прима, Дмитро Підручний, Володимир Сємаков, Руслан Ткаленко. Як зазначив



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Ірина Варвинець, Дмитро Підручний, Віта Семеренко та Сергій Семенов. Фото: Хsport

Квота на жінок складає шість спортсменок, у чоловіків - п'ять

Cтав відомий попередній склад на збірної України з біатлону на Олімпіаду-2018.

Склад жіночої збірної України: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина та Ірина Варвинець.

Склад чоловічої збірної: Сергій Семенов, Артем Прима, Дмитро Підручний, Володимир Сємаков, Руслан Ткаленко.

Як зазначив державний тренер збірної України з біатлону Євген Колупаєв, квота на жінок складає шість спортсменок, у чоловіків - п'ять.

«Склад ще може змінюватися. У нас квота не іменна, а квота за кількістю. Так, що, якщо хтось захворіє, то поміняти ми можемо. На сьогоднішній день, склад такий. 17 січня буде комітет, який його буде затверджувати. 17 січня Володимир Михайлович Бринзак його підпише і все», - сказав Колупаєв.

Нагадаємо, Олімпіада пройде в Пхьончангу з 9 по 25 лютого.

Джерело: xsport.ua